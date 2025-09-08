उदयपुर: प्रेमिका-प्रेमी ने मिलकर दोस्त से लूटे 5 लाख रुपये, 3 गिरफ्तार

उदयपुर शहर की सूरजपोल थाना पुलिस ने एक चौंकाने वाली लूट का पर्दाफाश किया है. जिससे युवक का भरोसा उसकी ही महिला दोस्त से टूट गया. पांच लाख रुपए की इस वारदात में पुलिस ने महिला पूजा और उसके प्रेमी अजहर खान के साथ सहयोगी अमीनउद्दीन को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी अजहर खान से पहले ही 3 लाख रुपए बरामद किए जा चुके थे, जबकि बचे 2 लाख रुपए और वारदात में प्रयुक्त बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है.

28 अगस्त को हुई थी वारदात

थानाधिकारी रतन सिंह चौहान ने बताया कि प्रार्थी ध्रुव जैन पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी सर्वऋतु विलास, उदयपुर ने 28 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसने अपने मित्र कविश सिंह सोलंकी से पांच लाख रुपए उधार लिए थे. वो घटना वाले दिन अपनी महिला मित्र पूजा के साथ कार से भट्टे की ओर जा रहा था. तभी फतह स्कूल से थोड़ा आगे बढ़ने पर पीछे से अजहर खान और उसका साथी अमीनउद्दीन आए और गाड़ी रुकवाकर उन्होंने मारपीट कर नकदी से भरा बैग छीन लिया.

आश्चर्य की बात यह रही कि पूजा उसी कार से उतरकर अपने प्रेमी अजहर और उसके साथी के साथ खड़ी हो गई और पूरी साजिश में शामिल हो गई. जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि यह पूरी वारदात पहले से योजना बद्ध थी. अजहर और पूजा एक-दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका हैं. पूजा ने ध्रुव से दोस्ती कर उसका भरोसा जीत लिया और जैसे ही उसे पता चला कि उसके पास पांच लाख रुपए हैं, उसने अजहर को लोकेशन और जानकारी दे दी.

इसके बाद अजहर और उसका साथी लगातार पीछा करते रहे और मौके का फायदा उठाकर नकदी लूट ली. पुलिस टीम में एएसआई बसंत कुमार, कांस्टेबल भावेश, बनवारी और पवन ने सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने फरार चल रहे अमीनउद्दीन और पूजा को गिरफ्तार किया और शेष दो लाख रुपए व वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त कर पूरे प्रकरण का खुलासा किया.

पुलिस ने चोरी की रकम भी बरामद की

पुलिस ने बताया कि इस मामले में लूट की रकम अलग-अलग हिस्सों में बरामद की गई. अजहर खान से तीन लाख रुपए, जबकि पूजा और अमीनउद्दीन से एक-एक लाख रुपए जब्त किए गए. वारदात में प्रयुक्त बाइक को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया. फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता कर रही है कि कोई अन्य व्यक्ति इस साजिश में शामिल तो नहीं था.

