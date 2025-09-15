scorecardresearch
 

बेटी को बचाया, मां खुद बन गई मगरमच्छ का निवाला... उदयपुर में दिल दहलाने वाली घटना

उदयपुर के हिरण मगरी क्षेत्र में तालाब किनारे कपड़े धो रही 33 साल की महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया. वह अपनी 12 वर्षीय बेटी को बचाते हुए खुद शिकार बन गई. डेढ़ घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ, जिसका हिस्सा मगरमच्छ खा चुका था. घटना से इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठे.

उदयपुर में तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला को मगरमच्छ ने बनाया निवाला (Photo: ITG)
राजस्थान में उदयपुर के हिरण मगरी थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहां तालाब किनारे कपड़े धो रही महिला को अचानक मगरमच्छ ने हमला कर पानी में खींच लिया. महिला अपनी 12 साल की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी वह खुद मगरमच्छ का शिकार बन गई.

जानकारी के मुताबिक, झामर कोटड़ा के पारोला गांव की महिला सुबह बेटी के साथ जंगल में बकरी चराने गई थी. दोपहर करीब तीन बजे वह तालाब किनारे कपड़े धो रही थी. इसी दौरान पानी से निकलकर आया मगरमच्छ पहले उसकी बेटी पर झपटा. महिला ने उसे बचाने के लिए बेटी को जोर से दूर धकेल दिया. लेकिन तभी मगरमच्छ ने पीछे से हमला कर महिला को जबड़े में दबोच लिया और पानी में खींच ले गया.

बेटी के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े. तुरंत पुलिस और सिविल डिफेंस टीम को सूचना दी गई. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद महिला का शव तालाब से बरामद किया गया. महिला की पहचान 33 साल की पेमी पति नाथूलाल के रूप में हुई. शव क्षत-विक्षत हालत में मिला, क्योंकि मगरमच्छ ने शरीर का कुछ हिस्सा खा लिया था.

ग्रामीणों ने बताया कि घटना स्थल बागदड़ नेचर पार्क के आसपास का इलाका है. संभावना जताई जा रही है कि मगरमच्छ वहीं से तालाब में आया. घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई. ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से ऐसी घटनाओं का खतरा बना रहता है. वहीं, महिला की बेटी ने अपनी आंखों के सामने मां को खोने का मंजर देखा, जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया.

इस दर्दनाक हादसे ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. तालाब किनारे रहने वाले ग्रामीण अब पानी के पास जाने से भी डरने लगे हैं.

---- समाप्त ----
