भिवाड़ी में नहीं थम रहा गौ-तस्करों का आतंक, घरों से चोरी कर ले गए गाय, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

गौ तस्करी के लिए कुख्यात अलवर में गौ तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. भिवाड़ी में बीती रात तस्कर घरों के अंदर से गायों को चोरी करके ले गए. जानकारी मिलने पर जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो तस्करों ने उन पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंककर हमला कर दिया. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में गायों को पिकअप गाड़ी में भरकर ले जाते तस्कर कैद हो गए, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भिवाड़ी में अब गौ-तस्करों का खौफ इतना बढ़ चुका है कि उन्हें पुलिस का डर भी खत्म हो गया है. तस्करों ने रात के अंधेरे में अलग-अलग इलाकों से 6 गायों को पिकअप गाड़ी में डालकर चोरी कर लिया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उन पर पत्थर और बोतलें बरसाईं और मौके से फरार हो गए.

दूध निकालने पहुंचे तो देखा गाय गायब

तस्करों ने भिवाड़ी के पार्षद और नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के रिश्तेदार की गायें भी चोरी कीं. सांथलका निवासी पार्षद भीम सिंह बिधूड़ी ने बताया कि उनकी गाय घर के बाहर बंधी थी. जब वह सुबह दूध निकालने पहुंचे तो गाय गायब थी. पड़ोसियों ने बताया कि रात में 5 अज्ञात लोग पिकअप गाड़ी में गाय को ले गए. भीम सिंह ने भिवाड़ी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस अब तक तस्करों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है.

पुलिस लाइन के पास से भी गाय चोरी

इसी तरह नगर परिषद के वाइस चेयरमैन बलजीत दायमा के रिश्तेदार धर्मवीर की गाय को भी तस्कर घर के अंदर से खोलकर ले गए. इस घटना का वीडियो एक किराएदार ने छत से बनाया, जिसमें तस्कर गाय को पिकअप गाड़ी में डालते दिख रहे हैं. यूआईटी सेक्टर 9 पुलिस लाइन के पास से भी तस्करों ने दो गायें चोरी कर लीं. जब आसपास के लोगों को जानकारी हुई और उन्होंने शोर मचाया तो तस्करों ने पत्थर और बोतलें बरसाकर उन्हें भगा दिया. गाड़ी के अंदर पत्थर और बोतलें पहले से रखी हुई थीं. लोगों ने डर के कारण तस्करों का पीछा नहीं किया.

सांथलका के सरकारी स्कूल के पास से भीम सिंह की एक और गाय चोरी हुई. वहीं मिलकपुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक के पास तस्करों ने दो गायें गाड़ी में डालीं, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद एक गाय छोड़कर भाग निकले.

जंगल से बरामद हुई थीं गायें

इससे पहले 27 जुलाई की रात को भी मिलकपुर गांव में डेयरी से तीन गायें चोरी हुई थीं. उस समय पुलिस ने गोरक्षकों की मदद से गायों को हरियाणा के बाई गांव के जंगल से बरामद किया था. लेकिन इस बार तस्करों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि भिवाड़ी थाने में कई मामले दर्ज होने के बावजूद पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं कर रही, यही वजह है कि गौ तस्करों का आतंक लगातार बढ़ रहा है.

