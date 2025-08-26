scorecardresearch
 

3 साल की बच्ची की आंख पर हमला, दो बच्चों के पैर चबाए... अलवर में फिर डॉग अटैक

राजस्थान के अलवर में आवारा कुत्तों ने तीन बच्चों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. 3 वर्षीय बच्ची समेत देव यादव और रोहित सैनी को खून से लथपथ हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजन व स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज हैं और मासूमों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

3 बच्चों पर अलवर में डॉग अटैक (Photo: ITG)
3 बच्चों पर अलवर में डॉग अटैक (Photo: ITG)

राजस्थान के अलवर में सोमवार को कुत्तों ने तीन बच्चों पर हमला बोल दिया और तीनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया. बच्चों को खून से लथपथ हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उनका इलाज जारी है. अलवर शहर के तुलेड़ा रोड पर देव यादव नाम का मासूम बच्चा ट्यूशन  से घर लौट रहा था. अचानक एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. यही नहीं, पास ही रहने वाले 10 साल के रोहित को भी कुत्तों ने घायल कर दिया. इसी तरह मालखेड़ा थाना क्षेत्र से भी दर्दनाक खबर आई. यहां तीन साल की मासूम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आवारा कुत्ते ने उसे आंख पर नोंच डाला. परिजनों ने किसी तरह बच्ची को बचाया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. 

पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से रोते-बिलखते सवाल किया. उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को कब तक घर में कैद रखें? बाहर निकालते ही कुत्ते नोंच लेते हैं. इलाज का खर्च भी हम उठाएं और सुरक्षा भी खुद करें तो सरकार और नगर निगम किस काम के हैं. इन घटनाओं से स्थानीय लोग गुस्से में हैं. उनका कहना है कि अगर प्रशासन जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाएगा तो वो सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध करेंगे. आमजन की मांग है कि मासूमों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई हो.

कुत्तों ने  3 साल की अनिका के आंख, गाल, पेट और जांग समेत शरीर के कई हिस्सों पर हमले किए और बुरी तरह से नोंच कर उसे जख्मी कर दिया. इसी तरह से अलवर शहर के तुलेड़ा अहीर में देव यादव अपने चचेरे भाइयों प्रशांत व तुषार के साथ ट्यूशन से लौट रहा था. मन्नाका रोड पर लाल कोठी के पास आवारा कुत्तों ने उसके पैर व हाथ की उंगलियों को चबा लिया और पूरी तरह से घायल कर दिया. वहीं 12 साल का रोहित सैनी घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकाला तो कुत्तों ने उसपर हमला बोलते हुए उसके दोनों पैरों में गहरे घाव कर दिए. उसके पैर में 15 टांके आए हैं. सभी का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

गौरतलब है कि इस समय स्ट्रीट डॉग पर पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से स्ट्रीट डॉग को हटाने के आदेश दिए तो हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करने लगे . कोई रोता हुआ नजर आया तो कोई न्यायालय से अपने फैसले में बदलाव करने की मांग करता हुआ दिखाई दिया. लोगों के इस प्रवाही को देखते हुए न्यायालय ने अपनी फैसले में बदलाव किया और लोगों को राहत दी. लेकिन असल में स्ट्रीट डॉग से आम लोग परेशान हैं. आए दिन बच्चों बुजुर्ग महिलाओं पर हमले के मामले सामने आते हैं. अलवर एनसीआर का हिस्सा है तो न्यायालय का आदेश वहां पर भी लागू होगा. राजस्थान में सबसे ज्यादा डॉग बाइट की घटनाएं अलवर जिले में होती हैं. अलवर जिले में हर साल करीब 70 से 80 हजार डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं.

