scorecardresearch
 

Feedback

श्रीलंका से कोटा आया मरीज, 10 गुना कम खर्च में सफल नाक सर्जरी, सालों पुराना दर्द खत्म

Sri lankan Patient Surgery in Kota: नाक से जुड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे श्रीलंका के ज्ञान कविशका को आखिरकार भारत के कोटा शहर में सफल इलाज मिल पाया. एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई सर्जरी ने उनको राहत दी है.

Advertisement
X
कोटा में सर्जरी से हुआ श्रीलंकाई मरीज का सफल इलाज.(Photo: Representational)
कोटा में सर्जरी से हुआ श्रीलंकाई मरीज का सफल इलाज.(Photo: Representational)

करीब दस साल से नाक से जुड़ी गंभीर समस्या और लगातार रहने वाले सिरदर्द से जूझ रहे श्रीलंका के ज्ञान कविशका को आखिरकार कोटा में राहत मिल गई. कई देशों के अस्पतालों के चक्कर लगाने और असफल सर्जरी झेलने के बाद, कोटा के एक निजी अस्पताल में एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई सर्जरी ने उनका जीवन बदल दिया.

डॉक्टरों के अनुसार, 33 साल के कविशका को राइनोजेनिक हेडेक जैसी दुर्लभ समस्या थी, जिसका कारण हाई सेप्टल डेविएशन था. इस स्थिति में नाक की संरचना में विकृति के कारण लगातार सिरदर्द बना रहता है.

कोटा में आधे से भी कम खर्च में राहत

सम्बंधित ख़बरें

टैटू से टूटा युवती का सपना! (Photo:AI Generated)
Air होस्टेस बनना चाहती थी युवती, टैटू हटवाने के दौरान जला हाथ 
breast implant removal surgery
शर्लिन चोपड़ा हटवाएंगी ब्रेस्ट इम्प्लांट, झेलनी पड़ सकती हैं ये दिक्कतें 
Doctors of AIIMS Gorakhpur did wonders (Photo- Representational)
AIIMS गोरखपुर के डॉक्टरों का कमाल: मरीज को बिना बेहोश किए की टूटी हड्डी की सर्जरी! 
woman-plays-clarinet-during-brain-surgery-in-london-video-viral
सर्जरी और संगीत साथ-साथ! महिला ने ऑपरेशन टेबल पर बजाई शहनाई, वीडियो वायरल 
अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है. (Photo- ITG)
6 हत्याएं, 31 केस, व‍िदेश से चल रहा गैंग...पुलिस ने बनाई अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली 

ज्ञान कविशका ने 2018 में कोलंबो में इसी समस्या की सर्जरी कराई थी. उस समय उनका खर्च 5 से 6 लाख रुपए के बीच आया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. वहीं, कोटा में आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई सर्जरी मात्र 60–70 हजार रुपए में पूरी हो गई और पूरी तरह सफल रही.

मरीज को करीब 10 दिन निगरानी में रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया. स्वस्थ होने के बाद कविशका ने चंबल रिवर फ्रंट भी घूमकर देखा और इसे जीवन बदल देने वाला अनुभव बताया.

Advertisement

लगातार सिरदर्द से जीवन अस्त-व्यस्त

सर्जरी करने वाले सीनियर ईएनटी सर्जन डॉ. विनीत जैन ने बताया कि कविशका दुबई में रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करते हैं. लगातार सिरदर्द के कारण वे अवसाद-रोधी दवाएं लेने पर मजबूर हो गए थे. दुबई में परामर्श के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था.

डॉ. जैन के अनुसार, हाई सेप्टल डेविएशन के कारण नाक में बना दबाव लंबे समय से दर्द का कारण था, जिसे एंडोस्कोपिक सर्जरी के जरिए ठीक किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement