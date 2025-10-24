'तुम बूढ़ी हो गई हो... बाथरूम में आधी रात तक...' थप्पड़बाज छोटू लाल की पहली पत्नी के ये दावे हैरान कर देंगे

राजस्थान में सस्पेंड SDM छोटू लाल शर्मा से जुड़ा थप्पड़ कांड अभी सुर्खियों में है. अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. एसडीएम की पहली पत्नी पूनम सामने आई हैं, जिन्होंने छोटू लाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पूनम का दावा है कि उन्होंने गरीबी के दौर में छोटू लाल का हर कदम पर साथ दिया. पढ़ाई से लेकर आर्थिक मदद तक की, लेकिन अफसर बनने के बाद उनका व्यवहार पूरी तरह बदल गया. अब पूनम कह रही हैं कि वे आज भी उसकी पत्नी हैं, तलाक के कागजों पर उनके जाली सिग्नेचर किए गए. उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में न्याय की लड़ाई शुरू कर दी है.

दरअसल, कंट्रोवर्सी भीलवाड़ा जिले के एक CNG पंप से शुरू हुई थी. एसडीएम ने एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया था, इस दौरान एक कर्मचारी ने भी एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया. इसके बाद जब यह विवाद ज्यादा बढ़ गया तो एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया. अब इस थप्पड़कांड के बाद एसडीएम की पहली पत्नी सामने आईं हैं. सस्पेंड अधिकारी की पहली पत्नी पूनम ने कहा कि साल 2008 में मेरी शादी छोटू लाल शर्मा से हुई थी.

पूनम ने कहा कि 2008 में छोटू लाल शर्मा ने मुझसे शादी की थी. दस बारह साल तक हम साथ रहे. शादी के दस साल बाद उनका सिलेक्शन एसडीएम के पद पर हो गया. गरीबी में मैं उनके साथ थी. जैसे ही एसडीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ, उनकी दूसरी महिलाओं के साथ दोस्तियां बढ़ने लगीं. मुझे छोड़कर उन्हें दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी. गरीबी में मैंने साथ दिया.

पूनम ने बताया कि मैंने मेरा सब कुछ उनके ऊपर लगा दिया. बच्चों को भी मैंने ही अकेले पाला. छोटू लाल ने कभी कोई सहायता नहीं की. फिर जैसे ही एसडीएम बने तो मेरे साथ मारपीट बढ़ती गई. मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे, लेकिन छोटे लाल में कोई सुधार नहीं हुआ, बच्चों को भी पीटना शुरू कर दिया. बच्चे जैसे बड़े होते गए तो बच्चों के साथ भी मारपीट की.

पूनम ने आगे कहा कि मैंने कहा भी कि आप सुधर जाओ, अब तो एसडीएम बन गए, भगवान की दया हुई है. नौकरी भी लग गई है. अब तो गरीबी भी नहीं है. पहले तो ये बहाना था कि हम गरीब हैं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मारता हूं. अब तो एसडीएम की नौकरी मिल गई है अच्छी खासी, अब क्यों मार रहे हो, तो कहा कि अब इसलिए मारता हूं क्योंकि तू बूढ़ी हो गई. अब मेरे काम की नहीं है.

पूनम का आरोप है कि इसके बाद धीरे-धीरे गैर औरतें घर पर आने लगीं. फोटो, चैट्स मैंने देखे, छिप-छिप के बाथरूम में भी आधी रात तक करीब दो ढाई बजे तक बातें होती थीं. मैं मना करती थी तो मेरे साथ मारपीट होती थी. ये पेट्रोल पंप वाले को एक थप्पड़ मारा, मुझे तो रोज दस थप्पड़ मारे जाते थे. अचानक छोटे लाल को कोई औरत पसंद आ गई. कहा कि मैं तो इसको लाऊंगा, तू मेरी फैमिली रहेगी तो भी लाऊंगा.

पूनम का कहना था कि साल 2020 में मुझे पिलानी में छोड़ गया. कहा कि पिलानी में अच्छे स्कूल हैं, बच्चों का एडमिशन करा देता हूं और मैं हर दस पंद्रह दिन में आ जाऊंगा. यह बोलकर यहां मुझे छोड़ दिया. किराए के घर में रहने लगी. बच्चों की फीस ऑनलाइन भेज देते थे. थोड़ा बहुत खर्चा पानी भेज देते थे. दो महीने बाद अचानक नोटिस आ गया तलाक का.

पूनम ने कहा कि नोटिस देखकर मेरी तो हालत खराब हो गई, रो-रोकर मेरी आंखें सूज गईं. मैं क्यों दूं तलाक और मैं तलाक देकर जाऊंगी कहां. न मेरे पास नौकरी है. बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी. चीटिंग करके मुझ पर झूठे केस कर दिए. मैं नहीं मानती कि तलाक हुआ है. वो आज भी मेरे पति हैं. मैं आज भी मांग में सिंदूर भरती हूं. मैं उसके लिए करवाचौथ करती हूं. मेरी क्या गलती है, मेरे बच्चों की क्या गलती है. मुझसे चीटिंग करके साइन ले लिया और मैंने जोधपुर हाई कोर्ट में उसकी अपील कर रखी है.

छोटू लाल ने पूनम से की थी लव मैरिज

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन से पहले छोटू लाल शर्मा और पूनम झखोड़िया एक ही कॉलेज में लेक्चरार थे, वहीं से दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुए और उन्होंने शादी कर ली. लेकिन यह प्रेम विवाह टिक नहीं पाया. करीब एक दशक बाद तलाक में बदल गया. उनकी पहली पत्नी पूनम के पास दो बच्चे हैं, जो इस समय भीलवाड़ा के स्कूल में पढ़ रहे हैं. तलाक के लगभग छह महीने बाद वर्ष 2024 में छोटू लाल ने दीपिका व्यास से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें दो महीने की एक संतान है. वर्तमान में दीपिका अपने बच्चे और छोटू लाल के दिवंगत भाई की दो संतानों के साथ भीलवाड़ा में रहती हैं. निलंबन के बाद अब छोटू लाल का मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है.

