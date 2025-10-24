सीनियर आईपीएस, ब्यूटी पार्लर वाली महिला और ब्लैकमेलिंग... छत्तीसगढ़ में सामने आई कंट्रोवर्सी की कहानी

छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईजी पुलिस रतन लाल डांगी के खिलाफ एक सब इंस्पेक्टर (एसआई) की पत्नी ने शारीरिक, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न का आरोप लगाया है. वहीं डांगी ने इसके जवाब में महिला पर लंबे समय से ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे वसूलने का आरोप लगाया है. इस विवाद को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है.

एजेंसी के अनुसार, पुलिस सब-इंस्पेक्टर की पत्नी ने छत्तीसगढ़ के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रतन लाल डांगी पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. वहीं रतन लाल डांगी का कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है. फिलहाल इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है.

15 अक्टूबर को पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत की थी. इस शिकायत में साल 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी और आईजी पुलिस रतन लाल डांगी के खिलाफ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया.

पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर डांगी ने महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने की भी शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय में दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक डॉ. आनंद छाबड़ा और पुलिस उपमहानिरीक्षक मिलना कुर्रे शामिल हैं. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: अफसर पत्नी के कमरे से बाथरूम तक कैमरे लगाकर किया ब्लैकमेल, सरकारी अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

वहीं महिला के आरोपों को लेकर रतन लाल डांगी ने कहा कि महिला कई साल से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, और पैसे भी ऐंठ चुकी थी. डांगी ने बताया कि महिला ने साल 2017-18 में दंतेवाड़ा में पुलिस उप महानिरीक्षक रहते हुए अपने पति के काम के सिलसिले में उनसे संपर्क किया था.

डांगी ने कहा कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली महिला ने साल 2023 में पैसे मांगे थे और कहा था कि वह उनकी पत्नी के कुछ वीडियो वायरल कर देगी. उस समय वह पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के निदेशक के पद पर थे. डांगी ने कहा कि महिला ने आत्महत्या करने और मुझे फंसाने की भी धमकी दी. यह महिला उस समय से मुझसे पैसे ऐंठ रही है और मुझ पर अपनी पत्नी से अलग होने का दबाव बना रही है.

डांगी का कहना है कि महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने पुलिस मुख्यालय में शिकायत की है. इस मामले को लेकर जब महिला से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो महिला से संपर्क नहीं हो सका. हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की सुनवाई और तथ्यों की जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा.

---- समाप्त ----