जैसलमेर में दौड़ती बस बनी आग का गोला! जोधपुर जा रही बस में लगी भीषण आग, 12 यात्री झुलसे

जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में थईयात गांव के पास मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई. बस के पिछले हिस्से से उठा धुआं कुछ ही मिनटों में लपटों में बदल गया. हादसे में 10 से 12 यात्री झुलस गए, जिन्हें जवाहिर अस्पताल ले जाया गया. दमकल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

झुलसे यात्रियों का इलाज जारी है.(Photo: AI-generated)
राजस्थान के जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस मंगलवार दोपहर अचानक आग की लपटों में घिर गई. हादसा थईयात गांव के पास हुआ, जिससे यात्रियों में भगदड़ मच गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 10 से 12 यात्री झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जवाहिर अस्पताल, जैसलमेर ले जाया जा रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस रोजाना की तरह दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई थी. रास्ते में थईयात गांव के पास बस के पिछले हिस्से से अचानक धुआं उठने लगा. ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया.

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. कई यात्रियों को स्थानीय लोगों ने शीशे तोड़कर बाहर निकाला. सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गईं.

हालांकि, बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है. फिलहाल झुलसे यात्रियों का इलाज जारी है. हादसे के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी. पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

