नहाते हुए बहू को देखता था ससुर, फिर रात में किया दुष्कर्म का प्रयास, गिरफ्तारी के बाद परिवार ने किया प्रदर्शन

रामगंजमंडी कस्बे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने 55 वर्षीय रिटायर्ड फौजी और बीजेपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश मेघवाल को बहू से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है. वह खैराबाद पंचायत समिति की प्रधान के पति भी हैं.

पुलिस के अनुसार पीड़िता 22 वर्षीय महिला है, जिसका पति जयपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. महिला ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसका ससुर कई बार नहाते समय उस पर नजर रखता था. एक रात उसने जबरन पास आने और दुष्कर्म की कोशिश की. जब उसने शोर मचाया तो वह पीछे हट गया.

ससुर ने की बहू से रेप की कोशिश

यह घटना 2 अगस्त को महिला की शिकायत के बाद दर्ज हुई. घटना के बाद महिला अपने मायके लौट गई. उसने आरोप लगाया कि परिवार ने एसडीएम को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

मंगलवार को महिला और उसके परिवार ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया. सर्किल इंस्पेक्टर मनोज सिंह सिकरवाल ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद जांच में साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. इस घटना ने इलाके में चर्चा और नाराजगी दोनों पैदा कर दी है.

---- समाप्त ----