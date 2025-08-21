राजस्थान को जल्द मिलेंगी दो नई वंदे भारत ट्रेनें, जोधपुर और बीकानेर से दिल्ली कैंट तक होगा तेज सफर

राजस्थान के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य को जल्द ही दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं. ये ट्रेनें जोधपुर से दिल्ली कैंट और बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच चलाई जाएंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे ने इन दोनों ट्रेनों का रूट टाइमटेबल तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है. बोर्ड की मंजूरी के बाद सितंबर से संचालन शुरू हो सकता है.

फिलहाल राजस्थान में चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं. इनमें अजमेर-चंडीगढ़, जोधपुर-साबरमती, उदयपुर-जयपुर और उदयपुर-आगरा कैंट के बीच सेवाएं दी जा रही हैं. जोधपुर-दिल्ली कैंट ट्रेन आठ घंटे में 605 किलोमीटर का सफर तय करेगी. यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी.

राजस्थान को मिलेंगी दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस

जोधपुर से सुबह 5:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी. वापसी में दोपहर 3:10 बजे दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:15 बजे जोधपुर पहुंचेगी. ट्रेन का जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम समेत कई स्टेशनों पर ठहराव होगा.

सितंबर से संचालन शुरू हो सकता है ट्रेनों का संचालन

बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:45 बजे बीकानेर से रवाना होकर 6 घंटे 15 मिनट में दिल्ली पहुंचेगी. शाम 4:45 बजे दिल्ली कैंट से वापसी कर रात 11 बजे बीकानेर पहुंचेगी. नई ट्रेनों के शुरू होने से पर्यटकों और यात्रियों दोनों को तेज और आरामदायक सफर मिलेगा.



---- समाप्त ----