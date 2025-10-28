scorecardresearch
 

जयपुर: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आई स्लीपर बस में लगी आग, 2 यात्रियों की मौत, कई झुलसे

जयपुर के मनोहरपुर में एक स्लीपर बस बिजली के हाईटेंशन तारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग झुलस गए. बस में सवार सभी यात्री ईंट भट्टे पर मजदूरी करने जा रहे थे.

बस हादसे में 10 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं. (Photo: ITG)
राजस्थान की राजधानी जयपुर के मनोहरपुर इलाके में एक स्लीपर बस में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है. यह एक्सिडेंट तब हुआ, जब चलती बस बिजली के हाईटेंशन तारों से टकरा गई. तारों से टकराने के बाद बस में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 2 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोगों झुलसने की जानकारी सामने आ रही है.

बस में सवार सभी लोग ईंट भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे. हाईटेंशन तारों से टकराने के बाद आग की लपटों में झुलसे ये मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह हादसा जयपुर के मनोहरपुर में हुआ.

हादसा जयपुर के मनोहरपुर में हुआ. चलती स्लीपर बस जब बिजली के हाईटेंशन तारों से टकराई, तो अचानक उसमें आग लग गई और बस तेजी से धधकने लगी. बस में सवार मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला.

मजदूरों की मौत और 10 घायल

आग की लपटों में झुलसने से दो यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं, 10 से ज्यादा लोग झुलसने की सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. ये सभी मजदूर ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए जा रहे थे.

