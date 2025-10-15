scorecardresearch
 

बस बनी आग का गोला... जिंदा जल गए 20 लोग, क्या पटाखों की वजह से हुआ जैसलमेर हादसा?

जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है. (Photo- PTI)
राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिससे कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा जैसलमेर-जोधपुर हाइवे पर हुआ, जब बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही थी.

प्रारंभिक जानकारी में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि बस में आग पटाखों के विस्फोट के कारण लगी है. राजस्थान के मंत्री गजेन्द्र सिंह खिमसर ने बताया कि मैंने अपने जीवन में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा. बस में विस्फोट हुआ था. FSL टीम इसकी जांच करेगी.

मंत्री ने आगे बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है. जांच में यह सामने आया कि कुछ यात्री पटाखों के साथ थे, जिससे आग फैल गई और अचानक बस में विस्फोट हुआ. बस की स्थिति और अंदर का सामान पूरी तरह से जल गया.

धुआं उठा और देखते-देखते आग का गोला बन गई बस

जैसलमेर पुलिस के अनुसार, बस दोपहर करीब 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी. बस जैसे ही हाइवे पर आगे बढ़ी, चालक ने देखा कि वाहन के पीछे से धुआं उठ रहा है. चालक ने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह जल गई. स्थानीय लोग और राहगीर मौके पर पहुंचे और बचाव प्रयासों में जुट गए. साथ ही, सेना के जवानों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की.

फायर सर्विस और पुलिस को तुरंत सूचित किया गया. घायल यात्रियों को जवाहर अस्पताल, जैसलमेर में भर्ती कराया गया, जहां 16 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जोखिम भरे हालात में जोधपुर के अस्पताल में शिफ्ट किया गया.

DNA टेस्ट से होगी मृतकों की पहचान

BJP विधायक प्रताप पुरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि बस में आग लगने के 20 यात्रियों की मौत हो गई. इसमें 19 लोग बस में ही मारे गए और 1 यात्री जोधपुर ले जाते समय गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ गया. जैसलमेर जिला प्रशासन ने मृतकों की पहचान के लिए DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी है. शव इतने जले हुए हैं कि उनकी पहचान केवल डीएनए के माध्यम से ही संभव होगी. मृतकों के शवों को परिवार के हवाले करने से पहले डीएनए मैचिंग की जाएगी.

कलेक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल यात्रियों का त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि प्रभावित परिवारों को मदद मिल सके.

पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस हादसे में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की. उन्होंने कहा कि घायल यात्रियों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तुरंत जैसलमेर पहुंचे और घायल यात्रियों का हालचाल लिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायल यात्रियों का उचित इलाज हो और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाए.

मुख्यमंत्री ने X (पूर्व Twitter) पर पोस्ट करते हुए लिखा, “जैसलमेर में बस में आग लगने की घटना अत्यंत दुःखद है. मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायल यात्रियों का सही इलाज हो और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए.”

