लड़की वालों ने काटी बेटी के जेठ की नाक, तो लड़के वालों ने तोड़ दी बहू के चाचा की टांग

बाड़मेर जिले में लव मैरिज से नाराजगी ने हिंसक रूप ले लिया. लड़की के परिजनों ने युवक के बड़े भाई पर हमला किया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के सात लोगों को गिरफ्तार किया है.

लव मैरिज के चलते दो परिवार आमने-सामने,बाड़मेर में खूनी टकराव (Photo: Representational image)
राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र स्थित जीवानियों की ढाणी में लव मैरिज को लेकर दो परिवारों के बीच चला आ रहा विवाद बुधवार को हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में रेफर किया गया है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार जीवानियों की ढाणी निवासी 25 साल के श्रवण सिंह ने करीब ढाई साल पहले पड़ोस की एक युवती से प्रेम विवाह किया था. इस शादी से युवती के परिजन नाराज थे और तभी से दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ था. इसी रंजिश के चलते श्रवण सिंह के बड़े भाई उक सिंह और युवती के चाचा धर्म सिंह के बीच विवाद चल रहा था.

बुधवार को उक सिंह खेत पर अपनी फसल देखने गए थे. आरोप है कि इसी दौरान युवती के चाचा धर्म सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया और चाकू से उसकी नाक काट दी. किसी तरह घायल अवस्था में उक सिंह घर पहुंचे और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.

घटना की जानकारी मिलते ही श्रवण सिंह के परिजन आक्रोशित हो गए. आरोप है कि उन्होंने रास्ते में जा रहे धर्म सिंह को रोककर उनके साथ मारपीट की. इस हमले में उसके एक पैर में गंभीर चोट आई है. उक सिंह को इलाज के लिए सांचौर तो धर्म सिंह को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है.

बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया. दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं. उक सिंह के बयान पर युवती के परिजनों शंकर सिंह, शैतान सिंह, तनसिंह और सुमेर सिंह को गिरफ्तार किया गया है. वहीं धर्म सिंह के बयान के आधार पर नारायण सिंह, आलम सिंह और जालम सिंह को हिरासत में लिया गया है.

एसपी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
