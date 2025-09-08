जयपुर: रेस्टोरेंट स्टाफ और पर्यटकों के बीच जमकर हुई मारपीट, थाने में दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज

जयपुर के नाहरगढ़ स्थित राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पाड़ाव रेस्टोरेंट में रविवार रात पर्यटकों और स्टाफ के बीच जोरदार झगड़ा हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, छह पुरुष और दो महिलाएं रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. देर रात अचानक बारिश शुरू हो गई. पर्यटकों ने स्टाफ से खुले क्षेत्र में छाते लगाने की मांग की, लेकिन तेज हवा की वजह से स्टाफ ने ऐसा करने से मना कर दिया.

पर्यटकों और रेस्टोरेंट के बीच मारपीट

इसके बाद पर्यटकों ने कैफे के अंदर आरक्षित टेबल पर बैठने की कोशिश की. जब स्टाफ ने उन्हें सीट खाली करने को कहा तो बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई.

ब्राह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम ने बताया कि घटना में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है. उन्होंने कहा कि हमें पाड़ाव रेस्टोरेंट में हुई झगड़े की दो शिकायतें मिली हैं और मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू की

यह पहली बार नहीं है जब पर्यटकों और स्टाफ के बीच झगड़े का मामला सामने आया हो, लेकिन इस बार वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है.

