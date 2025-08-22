scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान में लागू होगा वन स्टेट वन इलेक्शन, एक साथ होंगे पंचायत और शहरी चुनाव

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव करवाने का सख्त आदेश दिया है. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिसीमन के लिए गठित समितियों की रिपोर्ट मंजूर कर चुनाव तैयारियों की शुरुआत कर दी है.

Advertisement
X
राजस्थान में चुनावों की प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव (File Photo: PTI)
राजस्थान में चुनावों की प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव (File Photo: PTI)

राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहरों में परिसीमन के लिए शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी और ग्रामीण इलाकों में परिसीमन के लिए पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है.

इससे पहले राजस्थान निर्वाचन आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने नए मतदाता सूचियों के प्रकाशन के लिए कवायद का आदेश जारी किया. दरअसल, राजस्थान सरकार ने पहले घोषणा की थी कि “वन एस्टेट वन इलेक्शन” लागू किया जाएगा. इसके बावजूद कई पंचायतों और नगरीय निकायों में छह महीने बाद भी चुनाव नहीं हुए थे.

सरपंच और प्रधान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को पंचायतों में लगाया गया है, जबकि नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी चुनाव न होने की वजह से हालत इसी तरह बनी हुई है. इस पर कई नागरिकों और समूहों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि यह संविधान का उल्लंघन है कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं हो रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र रैकेट पर राजस्थान सरकार ने कार्रवाई शुरू की (Photo: Representational)
Aajtak Impact: फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में एक्शन, राजस्थान सरकार ने बनाई जांच कमेटी 
Police arrested Sachin Yadav in the case of distributing fake degrees of Sunrise University
सनराइज यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री कांड में 12वीं पास कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, आरोपी बोला- गलत तरीके से फंसाया  
A significant step by the Rajasthan government in the recruitment of persons with disabilities.
आज तक की खबर का असर, राजस्थान दिव्यांग भर्ती मामले में जांच शुरू 
फर्जी एस्कॉर्ट और मसाज सर्विस के नाम पर ठगी, 3 गिरफ्तार  
Gujarat-Rajasthan deluged by heavy rains, water everywhere.
गुजरात-राजस्थान में सैलाब का कहर, हर तरफ पानी ही पानी, देखें  

यह भी पढ़ें: Aajtak Impact: राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में एक्शन, राजस्थान सरकार ने बनाई जांच कमेटी

Advertisement

हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि छह महीने के भीतर सभी पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं. हालांकि, कई पंचायतों का कार्यकाल 2027 तक है और सरकार ने वन एस्टेट वन इलेक्शन की घोषणा पूरी नहीं की थी. इस बीच, राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिका भी दायर की है. सरकार का कहना है कि उनके पास यह अधिकार है कि वे वन एस्टेट वन इलेक्शन को राज्य में लागू कर सकते हैं.

राजस्थान में अब चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन की तैयारियों पर निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश और जनता का दबाव सरकार के लिए निर्णायक साबित होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement