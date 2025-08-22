scorecardresearch
 

Feedback

Aajtak Impact: राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में एक्शन, राजस्थान सरकार ने बनाई जांच कमेटी

आजतक की खबर का असर राजस्थान में देखने को मिला. आजतक ने फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाकर सरकारी नौकरियों में भर्ती के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था. अब सरकार ने जांच के लिए कमेटी गठित की और कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement
X
फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र रैकेट पर राजस्थान सरकार ने कार्रवाई शुरू की (Photo: Representational)
फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र रैकेट पर राजस्थान सरकार ने कार्रवाई शुरू की (Photo: Representational)

राजस्थान में सरकारी नौकरियों में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाकर भर्ती होने वाले रैकेट का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है. आजतक की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर नरोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है.

कमेटी ने बुधवार से ही जांच शुरू कर दी है और रिकॉर्ड की पड़ताल के लिए सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल पहुंची. यहां ईएनटी विभाग के सहयोग से प्रमाणपत्रों की वैधता की जांच की जा रही है. अब तक 100 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने मूक-बधिर या दृष्टिहीन होने के फर्ज़ी प्रमाणपत्र बनवाकर छोटी-बड़ी सरकारी नौकरियां हासिल की हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जैसी अहम संस्थाओं में भी काम कर रहे हैं.

अधिकारियों ने क्या कहा

सम्बंधित ख़बरें

Police arrested Sachin Yadav in the case of distributing fake degrees of Sunrise University
सनराइज यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री कांड में 12वीं पास कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार, आरोपी बोला- गलत तरीके से फंसाया  
A significant step by the Rajasthan government in the recruitment of persons with disabilities.
आज तक की खबर का असर, राजस्थान दिव्यांग भर्ती मामले में जांच शुरू 
फर्जी एस्कॉर्ट और मसाज सर्विस के नाम पर ठगी, 3 गिरफ्तार  
Gujarat-Rajasthan deluged by heavy rains, water everywhere.
गुजरात-राजस्थान में सैलाब का कहर, हर तरफ पानी ही पानी, देखें  
fake disabled teacher recruitment
कोई मूक तो कोई बधिर बनकर कर रहा नौकरी... राजस्थान में शिक्षक भर्ती का चौंकाने वाला खुलासा 

कमेटी के अध्यक्ष और स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर नरोत्तम शर्मा ने कहा, “हमने सात सदस्यीय कमेटी गठित की है और जांच शुरू हो चुकी है. यह पता लगाया जा रहा है कि ये फर्जी प्रमाणपत्र उम्मीदवारों ने खुद बनवाए या इसमें डॉक्टरों की मिलीभगत रही. दो से तीन दिन में रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी.”

Advertisement

यह भी पढ़ें: Exclusive: कोई मूक तो कोई बधिर बनकर कर रहा नौकरी... राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती का चौंकाने वाला खुलासा

वहीं एसएमएस अस्पताल के ईएनटी हेड डॉ. पवन सिंघल ने बताया कि मंत्री और विभागीय सचिव ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. उनका कहना है कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, इसकी तह तक जाँच की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दिए जाएंगे.

समाजसेवियों का आरोप

ऑल इंडिया दिव्यांग सोसाइटी के महामंत्री हेमंत भाई गोयल ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी इस रैकेट की जानकारी दी थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि आज भी राजस्थान में बड़ी संख्या में फर्ज़ी दिव्यांग सरकारी नौकरियों में सक्रिय हैं और असली दिव्यांगों का हक छीना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement