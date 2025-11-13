सरकारी दफ्तर में अफसर के ठुमके... लेडी स्टाफ ने लिपिस्टिक लगाकर ओढाई चुनरी, सामने आया वीडियो

राजस्थान के भरतपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां राजस्थान रोडवेज के दो अधिकारी ऑफिस के अंदर डांस और रासलीला करते नजर आए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद विभाग ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ (Awaiting Posting Orders) कर दिया.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, यह मामला भरतपुर रोडवेज डिपो का है. वायरल वीडियो में दो अधिकारी सुनील कुमार और गायत्री देवी को कार्यालय के अंदर गाना गाते और डांस करते देखा गया. एक वीडियो में सुनील कुमार गाना गाते हुए डांस करते दिख रहे हैं, जबकि गायत्री देवी उनका वीडियो बना रही हैं.

यहां देखें Video

एक अन्य वीडियो में गायत्री देवी, सुनील कुमार को चुनरी पहनाकर, तिलक लगाते और लिपस्टिक लगाती दिखाई दे रही हैं. दोनों पूरी मस्ती में नजर आ रहे हैं और हंसते हुए कैमरे की ओर देख रहे हैं. यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देखते ही देखते भरतपुर से जयपुर तक चर्चा का विषय बन गया.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, राजस्थान रोडवेज प्रशासन हरकत में आया. उप सहायक महाप्रबंधक (भरतपुर डिपो) ने तत्काल आदेश जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त कर एपीओ कर दिया. आदेश की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें लिखा गया है कि दोनों अधिकारियों का आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और सरकारी छवि को धूमिल करने वाला है. दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

Advertisement

दोनों अधिकारी अलग-अलग डिपो में पदस्थापित

सुनील कुमार भरतपुर डिपो में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि गायत्री देवी लोहागढ़ डिपो में उसी पद पर तैनात हैं. वायरल वीडियो इसी महीने का बताया जा रहा है, जब दोनों अधिकारियों ने कार्यालय समय में रासलीला जैसा माहौल बना दिया. उनके इस व्यवहार को लेकर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नाराजगी जताई है. दोनों अधिकारी फिलहाल कार्यमुक्त हैं और जांच पूरी होने तक उन्हें किसी नई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी.

---- समाप्त ----