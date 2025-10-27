scorecardresearch
 

'भगवान ने बेटा छीन लिया...,' कोटा में हॉस्टल के कमरे में मृत मिला का नीट छात्र

कोटा में नीट की तैयारी कर रहे 24 वर्षीय रोशन पात्रो की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शव कमरे में उल्टा पड़ा मिला और आसपास उल्टी के निशान थे. प्रारंभिक रिपोर्ट में लीवर फेल्योर बताया गया है, जबकि पुलिस एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. पिता बोले रात तक सब सामान्य था, भगवान ने बेटा छीन लिया.

कोटा में नीट छात्र की संदिग्ध मौत (File Photo: Chetan Gurjar/ITG)
कोटा में नीट छात्र की संदिग्ध मौत (File Photo: Chetan Gurjar/ITG)

कोटा के जवाहर नगर इलाके में नीट की तैयारी कर रहे 24 वर्षीय छात्र रोशन पात्रो की मौत ने शहर को झकझोर दिया है. ओडिशा के गंजम जिले के रहने वाले रोशन का शव न्यू राजीव गांधी नगर स्थित हॉस्टल के कमरे में बेड पर उल्टा पड़ा मिला. कमरे में उल्टी के निशान थे, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला.

फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं. प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीवर फेल्योर को मौत का कारण बताया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही सुसाइड या अन्य कारण की पुष्टि होगी.

हॉस्टल के कमरे में मृत मिला 24 वर्षीय छात्र

रोशन के पिता राधेश्याम पात्रो ने कहा  कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था. रात को खाना खाकर मुझसे वीडियो कॉल पर बात की थी, सब सामान्य था. सुबह क्या हुआ, कोई नहीं जानता. भगवान ने बेटा छीन लिया. परिजनों के मुताबिक, रोशन चार बार नीट परीक्षा दे चुका था और पिछली बार 670 अंक लाया था. वह डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था. उसका ममेरा भाई भी उसी बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर रहता था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

ममेरे भाई ने बताया कि दोनों रात दो बजे तक साथ पढ़ाई कर रहे थे. सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो दोपहर में हॉस्टल इंचार्ज को बुलाया गया. दरवाजा तोड़ने पर रोशन बेहोश मिला. तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया. इस घटना पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि जांच जारी है और एफएसएल रिपोर्ट से ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा.
 

