मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए... मंत्री जी की कुर्सी के सामने नाची बार डांसर, जयपुर के दशहरा मेले का वीडियो वायरल

राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगे एक दशहरा मेले में एक तरफ रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं, तो दूसरी तरफ मंच पर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद थे.

दशहरा मेले में बार गर्ल का डांस.(Photo:Screengrab)
Rajasthan News: जयपुर में परंपराओं और धार्मिकता के रंगों से सजे दशहरा मेले में इस बार ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को चौंका दिया. शहर के प्रताप नगर विकास समिति की ओर से आयोजित दशहरा महोत्सव में मंच पर बार बालाओं ने लोकप्रिय फिल्मी गीत 'मुन्नी बदनाम हुई' पर जमकर ठुमके लगाए. 

दर्शकों की तालियों और सीटियों के बीच बार बालाओं का डांस लोगों के लिए भले ही आकर्षण का केंद्र रहा. लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम की मौजूदगी में हुए आयोजन पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मंच पर जहां एक ओर रावण दहन की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग ने मेले को मनोरंजन का नया मोड़ दे दिया. लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. देखें VIDEO:- 

कोई इसे 'संस्कृति और आधुनिकता का संगम' बता रहा है, तो कोई धार्मिक आयोजन में फिल्मी डांस को लेकर सवाल उठा रहा है. जहां युवा वर्ग ने इसे मनोरंजन के रूप में खूब एंजॉय किया, वहीं कुछ लोगों ने दशहरे जैसे धार्मिक पर्व पर ऐसे कार्यक्रम की उपयुक्तता पर सवाल खड़े कर दिए.

---- समाप्त ----
