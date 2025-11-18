scorecardresearch
 

Rajasthan: बहू के कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे सास-ससुर, मां ने कर दी 9 माह की बच्ची की हत्या

खैरथल तिजारा जिले में 9 माह की बच्ची की गला घोटकर हत्या करने के आरोप में मां रुनीजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि ससुराल पक्ष उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता था और बच्ची को पति की संतान नहीं मानता था. लगातार ताने और दहेज की मांग से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया.

बेटी की हत्या के आरोप में मां गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास में 9 माह की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने बच्ची की मां रुनीजा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि रुनीजा ने अपने ही हाथों से अपनी बच्ची अक्स की गला घोटकर हत्या कर दी. यह घटना 16 तारीख को सामने आई, जब परिवार के लोगों ने कमरे में बिछी घाट पर बच्ची का शव देखा और मामले की सूचना पुलिस को दी.

जफरुद्दीन नाम के व्यक्ति ने किशनगढ़ बास थाने में एफआईआर दर्ज करवाई. एफआईआर में बताया गया कि रुनीजा ने अपनी 9 माह की बच्ची की हत्या की है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. जांच के दौरान पुलिस ने रुनीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

मां ने की 9 माह की बच्ची की हत्या

पुलिस पूछताछ में रुनीजा ने चौंकाने वाला खुलासा किया. उसने बताया कि उसके सास ससुर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि बच्ची उसके पति की नहीं है. लड़की होने पर भी वे ताना मारते थे और लड़का पैदा करने का दबाव बना रहे थे. रुनीजा ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष के लोग दहेज की भी मांग करते थे और गाड़ी की मांग को लेकर आए दिन विवाद करते थे. इन सब बातों से वह लंबे समय से परेशान थी.

रुनीजा ने बताया कि रोजाना के तानों और आरोपों से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया. इसी तनाव में उसने अपनी बच्ची की गला घोटकर हत्या कर दी और फिर घर से निकल गई. पुलिस ने उसे बाद में पकड़ लिया और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है. 

पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार 

पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगाए गए ताने, दहेज की मांग और दबाव ने घटना को किस हद तक प्रभावित किया. एसएचओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.
 

