अरब देशों की तर्ज पर भारत में जुआ! मेवात में ट्रेंड मुर्गों के 'दंगल' पर लाखों का दांव, पुलिस का बड़ा एक्शन,11 बाइक और 7 कार जब्त

राजस्थान के भिवाड़ी में मुर्गों के दंगल का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. राजस्थान और हरियाणा के लाखों रुपए के ट्रेंड मुर्गों की दंगल में लड़ाई कराई जा रही थी. इन मुर्गों पर हजारों लोगों ने लाखों रुपए लगाए थे. मामले की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर मौके पर भगदड़ मच गई. इस दौरान पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 9 ट्रेंड मुर्गों को भी बरामद किया है. इस दौरान पुलिस ने मुर्गों पर लगे हुए 1 लाख 40 हजार 790 रुपए बरामद किए हैं.

दरअसल, पुलिस को भिवाड़ी के लादिया गांव में मुर्गों के दंगल की जानकारी मिली. इस पर भिवाड़ी पुलिस ने मौके पर दबिश दी. पुलिस को देखकर लोग मौके से भागने लगे. भिवाड़ी पुलिस ने वहां से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह लोग लादिया गांव की पहाड़ी के पास मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने मौके से 1 लाख 40 हजार 790 रुपए की नकदी बरामद की है. साथ ही पुलिस ने उन लोगों के पास से 9 मुर्गे बरामद किए हैं.

DSP शिवराज सिंह ने बताया कि पुलिस को 28 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी. सूचना की पुष्टि के लिए सीडीटी तिजारा की टीम (ओमप्रकाश, कुलवीर, विष्णु और इकबाल) को मौके पर भेजा गया. यह सूचना सही पाई गई. पुलिस ने देखा कि 20-30 लोग घेरा बनाकर बैठे थे और बीच में मुर्गों की लड़ाई पर दांव लगाया जा रहा था. पुलिस को देखकर कई लोग भाग गए.

Advertisement

पुलिस ने असलम, जुबेर, इकराम, अहमद, लियाकत, इलियास, सुब्बन, जुन्नी, गौरव, सुरज, सचदेव, शशिकांत, जमील, इन्नस, कासम, निक्कू और जीते को गिरफ्तार किया हैं. यह लोग राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न जिलों के निवासी हैं.

पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों के खिलाफ थाना टपूकड़ा में बीएनएस और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा मौके से मिले 7 लावारिस चारपहिया वाहन और 11 मोटरसाइकिलों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस दंगल रैकेट का मास्टरमाइंड तौफीक (लादिया) मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----