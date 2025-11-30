scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राजस्थान: खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए जा रही कार ट्रक से टकराई, तीन की मौत, पांच घायल

जयपुर के जमवारामगढ़ में मनोहरपुर–दौसा हाईवे पर रतनपुरा के पास खाटूश्याम जी दर्शन को जा रही कार ओवरटेक करते समय ट्रक से भिड़ गई. हादसे में तीन लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच गंभीर घायल हुए. टक्कर के बाद हाईवे पर जाम लग गया. पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया और ट्रैफिक सुचारू कराया. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

Advertisement
X
ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से टकराई कार. (Photo: Representational)
ओवरटेक करने की कोशिश में ट्रक से टकराई कार. (Photo: Representational)

जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में मनोहरपुर दौसा हाईवे पर रतनपुरा के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हरियाणा से खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए जा रही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement