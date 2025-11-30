राजस्थान: खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए जा रही कार ट्रक से टकराई, तीन की मौत, पांच घायल

जयपुर के जमवारामगढ़ क्षेत्र में मनोहरपुर दौसा हाईवे पर रतनपुरा के पास सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हरियाणा से खाटूश्याम जी के दर्शन के लिए जा रही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से आ रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भिजवाया और जाम खुलवाने के प्रयास शुरू किए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

