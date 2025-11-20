'अब वो मेरे पास ही रहेगी...' सुनसान सड़क पर ले जाकर काटा पत्नी का कान, फिर थाने पहुंचा पति

कोटा के महावीर नगर इलाके से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पति ने पत्नी को जूस पिलाने के बहाने घर से बाहर बुलाया और सुनसान सड़क पर ले जाकर चाकू से पत्नी का कान काट दिया. वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पूरी घटना पुलिस को बताई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि घटना मंगलवार की रात करीब 10 बजे की है. पीड़ित महिला दो महीने से मायके देवली मांझी गांव में रह रही थी. उसकी तबीयत खराब थी और हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी. इसी बीच उसका पति 34 वर्षीय खुशराज ने फोन कर कहा कि वह उसे डॉक्टर को दिखाने ले जाएगा. महिला के पिता उसे कोटा छोड़कर वापस गांव लौट गए. रात को खुशराज ड्यूटी से आया और पत्नी को जूस पिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया और चाकू से कान काट दिया.

वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया. कुछ ही देर बाद वह खुद महावीर नगर थाने पहुंचा. उसने पुलिस से कहा कि मैंने अपनी पत्नी का कान काट दिया है, मैंने ही हमला किया है. इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने कहा कि महिला ने शिकायत में बताया है कि खुशराज उसे सुनसान सड़क पर ले गया और अचानक मारपीट शुरू कर दी. उसने कांटों वाली झाड़ियों में धक्का दिया और चाकू से एक कान काट दिया. वह दर्द से चीखती रही और किसी तरह खुद को झाड़ियों से निकालकर मदद के लिए आवाज लगाई. आरोपी पति मौके से भाग गया था.

सीआई रमेश कविया ने बताया कि पूछताछ में खुशराज ने कहा है कि पत्नी ने पहले पति को छोड़कर उससे शादी की थी. पिछले कुछ समय से उसका व्यवहार बदला हुआ सा लग रहा था. उसे शक था कि पत्नी उसे छोड़कर किसी और के पास जा सकती है. मैंने उसका कान इसलिए काटा, ताकि अब उससे कोई दूसरा शादी न कर पाए. वह मेरे पास ही रहेगी. वहीं महिला ने पति के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दो महीने से कोई विवाद नहीं था. उसने साजिशन हमला किया है.

