scorecardresearch
 

Feedback

जोधपुर: स्कूल लेक्चरर और 3 साल की बेटी की जलकर मौत, ससुराल वालों पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप

जोधपुर के सरनाडा गांव में स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई और उनकी 3 साल की बेटी यशस्वी की जली हुई हालत में मौत हो गई. पुलिस को आशंका है कि संजू ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह किया. पीहर पक्ष ने ससुराल पर दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं.

Advertisement
X
लेक्चरर और उसकी 3 साल की बेटी की मौत (File Photo: Ashok Kumar Sharma/ITG)
लेक्चरर और उसकी 3 साल की बेटी की मौत (File Photo: Ashok Kumar Sharma/ITG)

राजस्थान के जोधपुर कमिश्नरेट के सरनाडा गांव में शनिवार को गंभीर झुलसी हालत में स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई और उनकी 3 साल की बेटी यशस्वी की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बेटी जिंदा जल गई थी और शनिवार को संजू भी बर्न यूनिट में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, संजू ने घर लौटने के बाद डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पेट्रोल डालकर खुद और बेटी पर भी पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी. दोनों आग में घिर गईं और फर्श पर गिरने के बाद गंभीर रूप से झुलस गईं. बेटी यशस्वी जिंदा जल गई। मौके पर एक पेट्रोल केन बरामद हुआ है.

लेक्चरर और बेटी की जलकर मौत

सम्बंधित ख़बरें

ट्रक और टेम्पो की टक्कर के बाद लगी आग. (Screengrab)
गुजरात में हाइवे पर बड़ा हादसा... ट्रक और टेम्पो की टक्कर के बाद लगी आग, चालक की जलकर मौत 
सांकेतिक तस्वीर(Meta AI)
बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग का गोला बनी बाइक... दो लोगों की जलकर मौत 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
पटना में दर्दनाक हादसा... झोपड़ी में लगी आग से दो मासूमों की जलकर मौत, दो घायल 
Vardat
लेडी डॉक्टर की जलकर मौत, खुदकुशी या कत्ल? देखें वारदात 
यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मालिक और एक कर्मचारी की जलकर मौत 

संजू की शादी 10 साल पहले दिलीप बिश्नोई से हुई थी. पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले दहेज के लिए संजू को प्रताड़ित करते थे और आत्महत्या के लिए मजबूर किया. चार-पांच माह पहले भी संजू और ससुराल वालों में विवाद हुआ था.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना पर मंडोर एसीपी नगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद शव पीहर पक्ष को सौंप दिए गए. ग्रामीण और समाज के लोग भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले में गहरी चिंता जताई.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement