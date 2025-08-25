जोधपुर: स्कूल लेक्चरर और 3 साल की बेटी की जलकर मौत, ससुराल वालों पर लगा दहेज प्रताड़ना का आरोप

राजस्थान के जोधपुर कमिश्नरेट के सरनाडा गांव में शनिवार को गंभीर झुलसी हालत में स्कूल लेक्चरर संजू बिश्नोई और उनकी 3 साल की बेटी यशस्वी की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बेटी जिंदा जल गई थी और शनिवार को संजू भी बर्न यूनिट में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पुलिस के अनुसार, संजू ने घर लौटने के बाद डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पेट्रोल डालकर खुद और बेटी पर भी पेट्रोल उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी. दोनों आग में घिर गईं और फर्श पर गिरने के बाद गंभीर रूप से झुलस गईं. बेटी यशस्वी जिंदा जल गई। मौके पर एक पेट्रोल केन बरामद हुआ है.

लेक्चरर और बेटी की जलकर मौत

संजू की शादी 10 साल पहले दिलीप बिश्नोई से हुई थी. पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि ससुराल वाले दहेज के लिए संजू को प्रताड़ित करते थे और आत्महत्या के लिए मजबूर किया. चार-पांच माह पहले भी संजू और ससुराल वालों में विवाद हुआ था.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना पर मंडोर एसीपी नगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद शव पीहर पक्ष को सौंप दिए गए. ग्रामीण और समाज के लोग भी अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले में गहरी चिंता जताई.



---- समाप्त ----