अपनी पूरी सैलरी आपको दे देगा ये पुलिसवाला, बस करना होगा ये काम... Video

जयपुर पुलिस के सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह ने युवाओं को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखा चैलेंज दिया है. बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पकड़े जाने पर वीडियो बनाने वाले को एक महीने की सैलरी इनाम देने की घोषणा की गई है. यह पहल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह (Photo: Vishal Sharma/ITG)
सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए जयपुर पुलिस के सब-इंस्पेक्टर गिरवर ने एक अनोखा और साहसिक चैलेंज दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने युवाओं से खुला ऐलान किया है कि अगर कोई उन्हें बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के पकड़ लेता है और उसका वीडियो बना लेता है, तो उसे एक महीने की पूरी सैलरी इनाम में दी जाएगी.

सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह की सैलरी करीब 70 हजार रुपये बताई जा रही है. यही रकम उन्होंने इनाम के तौर पर रखी है. उनका यह संदेश सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद पर नियम लागू कर समाज को आईना दिखाने की कोशिश भी है. वायरल वीडियो में वे युवाओं से सीधे संवाद करते नजर आते हैं और ट्रैफिक नियमों को लेकर गंभीरता दिखाते हैं.

जयपुर पुलिस के सब-इंस्पेक्टर का चैलेंज

इस पहल को लेकर गिरवर सिंह का कहना है कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले खुद पर नियम लागू करना जरूरी होता है. इसी सोच के साथ उन्होंने यह कदम उठाया है. उनका मानना है कि जब लोग यह देखेंगे कि पुलिस अधिकारी खुद नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आम लोग भी जिम्मेदारी समझेंगे.

रामनगरिया पुलिस स्टेशन में तैनात सब-इंस्पेक्टर गिरवर सिंह ने बताया कि बढ़ते सड़क हादसों में सबसे ज्यादा नुकसान युवा पीढ़ी को हो रहा है. उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसे हादसे देखे हैं, जहां हेलमेट या सीट बेल्ट न होने की वजह से जान चली गई.

हेलमेट और सीट बेल्ट बची कई लोगों की जान

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट कई बार इंसान को मौत के मुंह से वापस ले आते हैं. इसी कारण उन्होंने युवाओं तक यह सख्त लेकिन असरदार संदेश पहुंचाने का तरीका चुना. यह चैलेंज अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे सड़क सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक पहल मान रहे हैं.
 

