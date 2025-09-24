scorecardresearch
 

सोशल मीडिया पर बना रहे थे भौकाल, पुलिस के शिकंजे में आए तो कान पकड़कर लगे माफी मांगने, Video

जयपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें 5 की संख्या में युवक एक छात्र की पिटाई कर रहे हैं. जबकि छात्र की कोई गलती भी नहीं थी. फिलहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया है.

थाने में माफी मांगते छात्र की पिटाई करने वाले आरोपी. (Photo: Screengrab)
राजस्थान की राजधानी जयपुर का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक गैंग ने बेवजह भौकाल बनाने के लिए एक छात्र की सड़क पर दौड़ा- दौड़ाकर पिटाई कर दी. पिटाई के दौरान छात्र छोड़ देने की मिन्नते करता रहा, बावजूद गैंग नहीं माना और पीटता रहा. इसके बाद पिटाई का वीडियो बनाकर दहशत फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया पर भी डाल दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद आरोपी गिड़गिड़ाते नजर आए और थाने में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे. आरोपियों का पुलिस थाने में गिड़गिड़ाते हुए एक वीडियो भी सामने आया है.

गिड़गिड़ाता रहा छात्र, पीटते रहे बदमाश

वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं. वहीं, छात्र से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि 5 की संख्या में बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर दौड़ा-दौड़ाकर एक छात्र को पीट रहे हैं. 

वहीं, खुद को बचाने के लिए छात्र बीच सड़क पर दौड़ रहा है. इसके बाद छात्र एक कार के पीछे जाकर छिप गया. फिर भी बदमाश नहीं माने और उसे पीटते रहे. इसके बाद फरार हो गए. सबसे बड़ी बात दिन दहाड़े हुई इस मारपीट के दौरान छात्र को कोई बचाने भी नहीं आया. 
 

