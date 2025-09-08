जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में बवाल... ग्राहकों और स्टाफ के बीच हिंसक झड़प, युवतियों को भी नहीं बख्शा, मार-पिटाई का आया सामने वीडियो

Rajasthan News: जयपुर के प्रसिद्ध नाहरगढ़ किले की प्राचीर में स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट में रविवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब खाना खाने आईं युवतियों और उनके साथ आए लोगों की रेस्टोरेंट स्टाफ से कहासुनी हो गई. मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी एकजुट होकर ग्राहकों पर टूट पड़े. झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने आई लड़कियों को भी बेरहमी से पीटा गया. मारपीट और हंगामे का यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन पड़ाव रेस्टोरेंट में बीते रविवार रात करीब 8 बजे की है, जब कुछ युवक और युवतियां पड़ाव रेस्टोरेंट में पार्टी करने पहुंचे. इस दौरान एक युवती की वेटर से कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों में तीखी नोकझोंक हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई. जिसके बाद आधे घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलते रहा.

लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट कर्मचारी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. देखें Video:-

वहीं, घटना को लेकर पड़ाव रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक भगत सिंह ने आरोप लगाया कि एक थानेदार की सिफारिश पर युवक-युवतियां रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. इस दौरान एक लड़की ने बदसलूकी करते हुए वेटर को थप्पड़ मार दिया. इस दौरान बचाव में कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो झगड़ा हो गया. इसको लेकर थाने में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि पड़ाव रेस्टोरेंट में हुई मारपीट की घटना को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट में पहले से बुक सीट को लेकर विवाद हुआ था, जिसको खाली करने को लेकर पर्यटकों और कर्मचारियों में झगड़ा हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----