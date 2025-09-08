scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में बवाल... ग्राहकों और स्टाफ के बीच हिंसक झड़प, युवतियों को भी नहीं बख्शा, मार-पिटाई का आया सामने वीडियो

Jaipur Restaurant Video: नाहरगढ़ किले स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट में मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि स्टाफ ने ग्राहकों पर हमला कर दिया. झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने आई युवतियों को भी बेरहमी से पीटा गया.

Advertisement
X
ग्राहकों पर टूट पड़े रेस्टोरेंट कर्मचारी.(Photo:screengrab)
ग्राहकों पर टूट पड़े रेस्टोरेंट कर्मचारी.(Photo:screengrab)

Rajasthan News: जयपुर के प्रसिद्ध नाहरगढ़ किले की प्राचीर में स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट में रविवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब खाना खाने आईं युवतियों और उनके साथ आए लोगों की रेस्टोरेंट स्टाफ से कहासुनी हो गई. मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी एकजुट होकर ग्राहकों पर टूट पड़े. झगड़े के दौरान बीच-बचाव करने आई लड़कियों को भी बेरहमी से पीटा गया. मारपीट और हंगामे का यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना राजस्थान पर्यटन विभाग के अधीन पड़ाव रेस्टोरेंट में बीते रविवार रात करीब 8 बजे की है, जब कुछ युवक और युवतियां पड़ाव रेस्टोरेंट में पार्टी करने पहुंचे. इस दौरान एक युवती की वेटर से कहासुनी हो गई. इसके बाद दोनों में तीखी नोकझोंक हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई. जिसके बाद आधे घंटे तक हाई-वोल्टेज ड्रामा चलते रहा. 

लोगों का आरोप है कि रेस्टोरेंट कर्मचारी ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट कर दी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने आशीष की लाश बरामद कर ली है लेकिन राहुल का कुछ पता नहीं
जानलेवा ट्रैकिंग, लॉस्ट सिग्नल और दो लापता भाई... ऑपरेशन नाहरगढ़ में जितने खुलासे उतनी उलझी मिस्ट्री 
nahargarh mysterious fort
अबूझ पहेलियों का 'गढ़' बना नाहरगढ़ का रहस्यमयी किला, ये डरावनी कहानियां रोंगटे खड़े कर देंगी! 
rajasthan police search operation
खोजी कुत्ते, ड्रोन कैमरे, तलाश में लगे 200 लोग... अबूझ पहेली बनी नाहरगढ़ में लापता भाइयों की कहानी 
चेतन सैनी की फोरेंसिक रिपोर्ट में हुई खुदकुशी की पुष्टि
नाहरगढ़ किले से लटकी मिली लाश पर फोरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा 
चेतन सैनी की मौत की गुत्थी सुलझाने पुलिस ने सीन रीक्रिएट किया
नाहरगढ़ किले में फिर लिखे मिले चेतन सैनी के नारे, पुलिस ने दी सफाई 

वहीं, घटना को लेकर पड़ाव रेस्टोरेंट के महाप्रबंधक भगत सिंह ने आरोप लगाया कि एक थानेदार की सिफारिश पर युवक-युवतियां रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. इस दौरान एक लड़की ने बदसलूकी करते हुए वेटर को थप्पड़ मार दिया. इस दौरान बचाव में कर्मचारियों ने उन्हें रोका तो झगड़ा हो गया. इसको लेकर थाने में क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है.

Advertisement

ब्रह्मपुरी थाना अधिकारी राजेश गौतम ने बताया कि पड़ाव रेस्टोरेंट में हुई मारपीट की घटना को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया कि रेस्टोरेंट में पहले से बुक सीट को लेकर विवाद हुआ था, जिसको खाली करने को लेकर पर्यटकों और कर्मचारियों में झगड़ा हो गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement