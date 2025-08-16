जयपुर में हिट एंड रन! तेज रफ्तार कार ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कुचला, दर्दनाक मौत- CCTV

राजस्थान के जयपुर से खौफनाक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. यहां तेज रफ्तार कार ने आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को कुचल दिया. जिससे रिटायर्ड कैप्टन की मौत हो गई. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीसीटीवी के अनुसार टक्कर के बाद कार 10 फीट तक रिटायर्ड कैप्टन को घसीटते हुए लेकर चली गई. जिससे वो लहूलुहान हो गए. हालांकि इसके बाद भी कार सवार रुका नहीं और लहूलुहान हालत में उन्हें छोड़कर फरार हो गया.

यह भी पढ़ें: जयपुर-आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा... सांप काटे युवक को ले जा रही एंबुलेंस की ट्रक से टक्कर, मां-बेटे की मौत

मृतक रिटायर्ड कैप्टन की पहचान नरसाराम जाजड़ा के रूप में हुई है. बताया जाता है कि 15 अगस्त की सुबह वे साइकिल से चित्रकूट स्टेडियम जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से आई बेकाबू कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. जिससे उनकी मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने बताया कि आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. फिलहाल रिटायर्ड कैप्टन के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया गया और मामले की जांच की जा रही है.

Advertisement

पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि सीसीटीवी की मदद से कार चालक की पहचान की जा रही है. जल्द ही कार जब्त कर ली जाएगी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----