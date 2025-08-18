गजब चोरनी... ऑनलाइन ज्वेलरी सर्च कर दिल्ली से नकली बनवाती, फिर शोरूम में असली से बदल लेती

जयपुर पुलिस ने शहर के नामी-गिरामी ज्वैलरी शोरूम्स में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली दिल्ली की एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला की पहचान अंजू चोपड़ा के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हाई-टेक टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर दबोचा है. अंजू चोपड़ा पिछले कई सालों से दिल्ली से जयपुर आकर ब्रांडेड ज्वैलरी शोरूम्स में चोरी करती थी लेकिन उसका तरीका बेहद अनोखा और फिल्मी अंदाज का था, जिससे पुलिस भी चकमा खा गई.

शोरूम से ऐसे चुराती थी गहने

लेडी लुटेरी सबसे पहले ऑनलाइन बड़े ब्रांड्स की ज्वैलरी सर्च करती और फिर दिल्ली में हूबहू नकली ज्वैलरी खरीद लेती. इसके बाद ट्रेन से जयपुर आती और किसी ब्रांडेड शोरूम में पहुंच जाती. शोरूम में कर्मचारियों को बातचीत में उलझाकर असली ज्वैलरी पहन लेती और नकली ज्वैलरी वहां छोड़कर निकल जाती. इस तरह वह अब तक कई बार जयपुर में लाखों की ज्वैलरी पर हाथ साफ कर चुकी थी.

डीसीपी साऊथ राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी ने आखिरी वारदात जून महीने में कल्याण ज्वैलर्स में अंजाम दी थी. वहां से कीमती ज्वैलरी गायब होने पर मैनेजर ने CCTV फुटेज खंगाले और विधायक पुरी थाने में केस दर्ज कराया. फुटेज में महिला की तस्वीर साफ दिखाई दी.

विधायकपुरी थाना पुलिस ने महिला को पकड़ने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया और CCTV से मिली तस्वीर को नेट ग्रिड सॉफ्टवेयर (Net Grid Software) पर सर्च किया गया. इसके बाद जानकारी को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (Inter Operable Criminal Justice System) से मिलान कर महिला का पूरा ब्योरा निकाला गया.

ब्रांडेड शोरूम को करती थी टारगेट

जुलाई में दिल्ली में छापेमारी की गई थी, लेकिन महिला हाथ नहीं लगी थी. वहीं अब आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी अंजू चोपड़ा की उम्र करीब 40 साल है और वह शादीशुदा है. पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी मां और भाई पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं. छापेमारी के दौरान जब पुलिस टीम उसे पकड़ने पहुंची, तो महिला ने दबिश देकर भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों को धक्का भी दिया, लेकिन अंततः वह पकड़ में आ ही गई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला बेहद चालाक और प्रोफेशनल अंदाज में चोरी की वारदातों को अंजाम देती थी. वह लंबे समय से जयपुर के ब्रांडेड शोरूम्स को टारगेट कर रही थी. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि उसने अन्य शहरों में भी वारदातें की होंगी.

