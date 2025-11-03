scorecardresearch
 

जयपुर: पहले कार वाले से झगड़ा, फिर स्कूटी सवार को टक्कर मारकर भागा... डंपर चालक पर नए खुलासे

जयपुर हादसे से पहले का CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें डंपर चालक एक कार को टक्कर मारने की कोशिश करता दिखा. हल्की टक्कर पर हुई कहासुनी के बाद वह गुस्से में कार पर डंपर चढ़ाने दौड़ा, पर कार चालक बच गया. कुछ ही मिनट बाद आरोपी ने हाईवे पर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में कई परिवारों के चिराग बुझ गए.

डंपर ने 19 लोगों को कुचला (Photo: PTI)
डंपर ने 19 लोगों को कुचला (Photo: PTI)

जयपुर में सोमवार दोपहर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया है. अब इस घटना से जुड़े नए CCTV फुटेज ने पूरी कहानी बदल दी है. फुटेज में दिख रहा है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि सड़क पर हुई कहासुनी का खौफनाक नतीजा था.

फुटेज में साफ दिखता है कि आरोपी डंपर चालक की एक कार चालक से हल्की टच होने पर बहस हो गई. कार चालक उतरा और उसने डंपर चालक को लताड़ा. इससे आरोपी गुस्से में आ गया और कार को धक्का देने लगा. उसने कार पर डंपर चढ़ाने की कोशिश भी की. कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए कार को साइड में लगा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद डंपर चालक वहां से भाग गया.

 

CCTV फुटेज ने बदल दी पूरी कहानी

चौमू एसीपी उषा यादव ने बताया कि विवाद हाईवे पर नहीं बल्कि उससे पहले एक मोड़ पर दूसरी सड़क पर हुआ था. उन्होंने कहा कि यह ब्रेक फेल का मामला नहीं है बल्कि कहासुनी के बाद गुस्से में यह भयानक हादसा हुआ. 

यह भी पढ़ें: जयपुर हादसे का Video... तेज स्पीड में पहले बाइक को रौंदा, फिर लोगों को कुचलता चला गया डंपर, 19 की मौत

घटना सोमवार दोपहर करीब 12.55 बजे हुई. रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ते समय आरोपी ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए. पुलिस जांच में सामने आया है कि डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन, एफ 2 बालाजी टावर का है. डंपर का ड्राइवर कल्याण मीणा विराटनगर का रहने वाला है. 

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को बनाया अहम सबूत

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक कल्याण मीणा को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. पुलिस के अनुसार चालक नशे में था और उसका उपचार अस्पताल में चल रहा है. पुलिस अब पूरा मामला रोड रेज एंगल से जांच कर रही है. CCTV फुटेज जांच टीम के लिए अहम सबूत बन गया है.
 

