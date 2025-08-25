गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाकर साले ने किया जीजा का किडनैप, पैसे ट्रांसफर करवाकर फेंका गाड़ी से बाहर

राजस्थान के जयपुर में अपहरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इसका राज खोला तो हर कोई दंग रह गया. यहां रिश्ते के अंदर से खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है. एक गिरोह के चंगुल से आजाद हुए पीड़ित युवक का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे साले ने अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से किया था. इसके लिए साले ने अपनी गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाया और जीजा को उसके प्यार में फंसा कर अपना शिकार बनाया.

गलता गेट थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि घटना बीते 18 अगस्त की है, जहां पीड़ित किशन गोस्वामी को दर्शिका नाम की लड़की ने फोन कर W.T.P. मॉल के पास मिलने के लिये बुलाया. जिस पर पीड़ित अपनी बाईक से W.T.P. मॉल चला गया. वहां पर लड़की पहले से एक कार में बैठी हुई मिली. लड़की ने उसकी बाइक को पार्किंग में लगवाकर अपनी कार में बैठा लिया. फिर ड्राइवर को नाहरगड और खोले के हनुमानजी चलने के लिये बोला. इसके बाद ड्राइवर दोनों को खोले के हनुमानजी लेकर पहुंचा. वहां पर दोनों ने बालाजी के दर्शन किए.

दर्शन कर वापस मेन रोड पर आने से पहले ही रास्ते में 4-5 चार बदमाशों ने गाड़ी को रोक लिया. इनमें से एक लड़का पीड़ित का साला रविन्द्र गोस्वामी था. उसने पीड़ित के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे गाड़ी में पटका और साथ ले गया. अपहरण के बाद रविन्द्र ने उस पर पिस्टल तान कर चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी. फिर मारपीट करते हुए रविंद्र ने पीड़ित से लड़की के फोन पर ऑनलाइन रूपये ट्रांसफर करवाए. इतने के बाद वे लोग पीड़ित का फोन छीन कर लात घूंसे मारते हुए बसवा के पास उसे पहाड़ियों में पटक कर चले गए. जाते-जाते उन्होंने उसी लड़की के साथ पीड़ित की आपत्तिजनक फोटो खिंचकर फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी भी दी. इसके बाद पीड़ित ने वहां से भागकर ट्रेन के जरिए जयपुर पहुंच 19 अगस्त को गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की. मोबाइल, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस के हाथ बड़े सुराग लगे. जब अपहरण की परतें खुलीं तो सामने आया कि मुख्य साजिशकर्ता खुद पीड़ित का साला रविंद्र ही था. हालांकि पुलिस की भनक लगते ही साला रविंद्र फरार हो गया लेकिन पुलिस ने उसकी महिला मित्र दर्शिका कुमारी और कार चालक वी.पी. सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी साले ने सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाया और उसने युवती को जीजा से दोस्ताना संबंध बनाने के लिए उकसाया. योजना के तहत युवती ने जीजा को जयपुर के मशहूर WTP मॉल घूमने बुलाया था जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया.

