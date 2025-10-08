200 गैस सिलेंडरों में धमाके का Live CCTV, दहल उठा 10 KM का इलाका, जयपुर-अजमेर हाइवे पर खौफनाक मंजर

जयपुर-अजमेर हाइवे मंगलवार रात जिंदा लपटों का मैदान बन गया और इसका पूरा मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया. दूदू के पास सांवरदा इलाके में हुए इस हादसे का CCTV फुटेज अब सामने आया है, जिसमें कुछ ही सेकंड में पूरा ट्रक आग के गोले में बदलता दिखाई दे रहा है. यही नहीं, ट्रक में रखें गैस सिलेंडरों में इस कदर विस्फोट हुआ कि आसपास के होटलों में अफरातफरी मच गई.

दरअसल, LPG सिलेंडरों से भरा ट्रक सड़क किनारे अवैध कट से मुड़ने की कोशिश कर रहा है, तभी पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रेलर उसे जोरदार टक्कर मारता है. टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका होता है, फिर पूरा ट्रक आग की लपटों में घिर जाता है. इसके बाद शुरू होता है सिलेंडरों के फटने का सिलसिला, जो CCTV में एक-एक कर जलते और फटते नजर आते हैं.

रात के सन्नाटे में करीब 200 सिलेंडरों के धमाके, जिनकी आवाज़ें 10 किलोमीटर दूर तक गूंजीं. यही नहीं, आसपास के खेत और होटलों में ब्लास्ट हुए सिलेंडर के सिर्फ परखच्चे ही नहीं, बल्कि सिलेंडर के सिलेंडर उछल कर आ गिरे.

फुटेज में दिखाई दे रहा है कैसे सड़क के दोनों तरफ लोग जान बचाने को भाग रहे हैं और आसपास के होटलें आग की लाल रोशनी में डूब जाते हैं. करीब 3 घंटे तक धमाकों का तांडव चलता रहा और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती दिखीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 5 वाहन पूरी तरह स्वाहा हो गए.

वहीं, हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया, जिसका सिर्फ कंकाल मिला है और कई लोग झुलस गए हैं. दुर्घनाग्रस्त ट्रक में 330 सिलेंडर थे, जिसमें से करीब 200 फटे, बाकी खेतों में बिखर गए.

बता दें कि ठीक 10 महीने पहले इसी जयपुर-अजमेर हाइवे पर भांकरोटा अग्निकांड हुआ था, जिसमें 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और बीती रात वाला मंजर भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन गनीमत रही की ज्यादा जनहानि नहीं हुई.

