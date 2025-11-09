जिस दोस्त से 500 रुपये उधार लिए, अब उसे देंगे एक करोड़... कोटपूतली के सब्जीवाले अमित की दरियादिली

राजस्थान के कोटपूतली के रहने वाले सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि इलाके में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है. दरअसल, अमित ने हाल ही में पंजाब स्टेट दीवाली बंपर लॉटरी में 11 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीता है. इसके लिए अमित ने अपने एक दोस्त से पांच सौ रुपये उधार लेकर टिकट खरीदा था. अब अमित का कहना है कि वे उस दोस्त की दो बेटियों को एक करोड़ रुपये देंगे.

और पढ़ें

कोटपूतली के सिरोही गांव के रहने वाले 32 साल के अमित सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं. बीते दिनों उन्होंने बठिंडा से 500 रुपये में लॉटरी टिकट (नंबर A438586) खरीदा था. यह टिकट 31 अक्टूबर को लुधियाना में निकाले गए ड्रॉ में पहला इनाम जीत गया. जैसे ही नतीजे घोषित हुए, अमित की जिंदगी बदल गई.

अमित अपने परिवार के साथ बठिंडा पहुंचे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब गांव लौटे, तो वहां ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के साथ उनका स्वागत हुआ. मोहल्ले में जश्न का माहौल था और लोग बधाई देने पहुंच रहे थे. एक साधारण सब्जीवाले के करोड़पति बनने की खबर पूरे इलाके में फैल गई.

यह भी पढ़ें: 29 साल के भारतीय युवक ने UAE में जीती 240 करोड़ रुपये की लॉटरी! अब तक का सबसे बड़ा प्राइज

अमित ने बताया कि जब उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने की सोची थी, तो उनके पास पैसे नहीं थे. ऐसे में उनके दोस्त मुकेश सेन ने उन्हें 500 रुपये उधार दिए. अमित ने कहा कि अगर उस दिन ऐसा नहीं होता तो शायद किस्मत नहीं बदलती. मैं उनकी दो बेटियों को 50-50 लाख रुपये दूंगा, ताकि वे अच्छी पढ़ाई कर सकें और जीवन में आगे बढ़ें. अमित की इस दरियादिली की भी खूब चर्चा हो रही है. लोग उनकी उदारता की तारीफ कर रहे हैं.

Advertisement

अमित के पास ठगों के आने लगे कॉल्स

लॉटरी जीतने के बाद ठगों की नजर भी अमित पर पड़ गई. अमित के पास लगातार अज्ञात नंबरों से धमकी और ठगी वाले फोन कॉल्स आने लगे. कोई उनसे बैंक डिटेल मांग रहा था, तो कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसों की जानकारी चाहता था. परेशान होकर अमित ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और परिवार के साथ कहीं चले गए हैं.

अमित ने कहा कि मैं हर सुबह ठेला लगाने से पहले हनुमान जी को प्रणाम करता हूं. उनकी कृपा से ही आज ये दिन देखने को मिला है. उन्होंने कहा कि वे इस पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई, घर बनाने और कुछ हिस्सा समाजसेवा में करेंगे.

---- समाप्त ----