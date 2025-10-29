29 साल के भारतीय युवक ने UAE में जीती 240 करोड़ रुपये की लॉटरी! अब तक का सबसे बड़ा प्राइज

अबू धाबी में रहने वाले 29 वर्षीय भारतीय प्रवासी को यूएई लॉटरी के पहले 100 मिलियन दिरहम जैकपॉट का विजेता घोषित किया गया है - जो देश में अब तक दिया गया सबसे बड़ा प्राइज है. विजेता की पहचान दक्षिण भारत के अनिल कुमार बोल्ला माधवराव बोल्ला के रूप में हुई है, जिनकी आधिकारिक घोषणा सोमवार को यूएई लॉटरी द्वारा जारी एक वीडियो में की गई. रिपोर्ट के अनुसार, यह ड्रॉ 23वें लकी डे इवेंट के तहत निकाला गया था, जहां 29 वर्षीय बोल्ला ने ऐतिहासिक जीत हासिल की.

लॉटरी में जीता 100 मिलियन दिरहम

अनिल कुमार बोल्ला 100 मिलियन दिरहम घर ले गए. उन्होंने कहा -यह एक भाग्यशाली दिन जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे. अनिल कुमार के लिए, जीत का दिन सिर्फ़ एक आम दिन नहीं था, ये वो दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया. एक बदली हुई जिंदगी, और एक याद दिलाती है कि जब आप #DareToImagine करते हैं तो क्या होता है. यूएई लॉटरी ने इंटरव्यू का वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स पोस्ट में लिखा-बधाई हो, अनिल कुमार.

उन्होंने अपना विजयी टिकट कैसे चुना?

क्लिप में, अनिल कुमार, जो सिर्फ डेढ़ साल से यूएई में हैं, ने कहा कि उन्होंने ईज़ी पिक विकल्प का इस्तेमाल किया, जो "डेज़ सेट" से स्वचालित रूप से उत्पन्न चयन था, और फिर जानबूझकर अपनी मां के जन्मदिन के महीने का सम्मान करने के लिए "महीनों के सेट" से नंबर 11 चुना. "मैंने कोई जादू या ऐसा कुछ नहीं किया है, इसलिए मैंने बस ईजी पिक चुना... अंतिम संख्या बहुत खास है. यह मेरी मां का जन्मदिन है. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने एक ही बार में 12 टिकट खरीदीं. अनिल कुमार ने उस पल को भी अविश्वास भरा बताया जब उन्हें अपनी जीत का एहसास हुआ. उन्होंने याद करते हुए कहा, "मैं सॉक्ड था. मैं सोफे पर बैठा था और मुझे बस यही लग रहा था कि हां, मैं जीत गया."

Advertisement

वह इस पैसे का क्या करेंगे

उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान इस बात पर है कि इस पैसे का जिम्मेदार से इस्तेमाल कैसे किया जाए. उन्होंने कहा, "मैं बस यही सोच रहा था कि इस रकम को कैसे निवेश करूं और सही तरीके से खर्च करूं. उन्होंने आगे कहा, "यह रकम जीतने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास पैसा है. अब मुझे अपने विचारों पर सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं. उनकी इच्छाओं में एक सुपर कार खरीदना और एक लग्जरी रिसॉर्ट में जीत का जश्न मनाना शामिल है.

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने परिवार को यूएई में बसाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "मैं बस अपने परिवार को यूएई ले जाना चाहता हूं और उनके साथ रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी का आनंद लेना चाहता हूं. उन्होंने आगे कहा, "मेरे माता-पिता के बहुत छोटे-छोटे सपने थे और मैं उनके सभी सपने पूरे करना चाहता हूं, चाहे वे जो भी हों और मैं उनका ख्याल रखना चाहता हूं."

किसी चैरिटी को भी दान करेंगे पैसे

29 वर्षीय इस खिलाड़ी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस अप्रत्याशित धनराशि का कुछ हिस्सा वे किसी चैरिटी को दान कर देंगे. उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह दान उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें वाकई पैसों की जरूरत है. अन्य लॉटरी खिलाड़ियों को दिए एक संदेश में उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि हर चीज किसी न किसी वजह से होती है. मैं हर खिलाड़ी को सलाह देता हूं कि खेलते रहें, और यकीन मानिए, एक दिन किस्मत आपका साथ देगी. उन्होंने आयोजकों का भी आभार व्यक्त किया और इसे "बहुत बड़ा अवसर बताया. उन्होंने कहा, "मैं यूएई लॉटरी का सचमुच शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा अवसर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि यह अवसर आगे भी मिलता रहेगा.

---- समाप्त ----