तेज रफ्तार JCB का आतंक, बाजार की संकरी गली में कई वाहनों को कुचलता निकल गया ड्राइवर, VIDEO

राजस्थान में हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार की संकरी गली में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एक जेसीबी चालक अपनी जेसीबी मशीन को तेज गति से लेकर घुस आया. उसने जेसीबी को बाजार में खड़े वाहनों पर चढ़ा दिया. इससे भय का माहौल पैदा हो गया और जेसीबी चालक मौके से फरार भी हो गया. गली में जेसीबी आतंक का सीसीटीवी फुटेज वायरल है.

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बाजार में आए ग्राहकों का कहना है कि वे जब खरीदारी कर रहे थे तभी गली में अचानक से एक जेसीबी मशीन आ गई. चालक ने ये मशीन कई वाहनों पर चढ़ा दी.

गनीमत रही कि कोई व्यक्ति इस JCB में के चपेट में नहीं आया,वरना बड़ा हादसा हो सकता था. अब JCB चालक द्वारा इतनी तेज गति में बाजार की संकरी गली में JCB चलाने के पीछे क्या मंशा थी ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा लेकिन इस घटना से एक बार इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया.

इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी चालक की जांच शुरू की. पुलिस का कहना है कि चालक के पकड़े जाने के बाद पता चलेगा कि वह बाजार में जेसीबी मशीन इतनी तेज गति से क्यों चला रहा था.

