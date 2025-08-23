scorecardresearch
 

कोटा-बूंदी-टोंक में बाढ़ जैसे हालात, सेना और NDRF राहत कार्य मे जुटी

राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. बूंदी में दो महिलाओं की मौत हुई, जबकि सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. सेना, NDRF और SDRF राहत कार्यों में जुटी है. कई सड़कों और रेल मार्गों पर यातायात बाधित है, वहीं बांधों और बैराज के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है.

सवाई माधोपुर, टोंक में बारिश से बाढ़ जैसे हालात (Photo: Representational )
राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने हालात गंभीर कर दिए हैं. कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसके चलते सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है. अधिकारियों के अनुसार, बूंदी जिले में अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की मौत हो गई है.

पूर्वी राजस्थान में बारिश का कहर

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बूंदी के नैणवा क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में 502 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सबसे ज्यादा है. यहां एक 50 साल की महिला कैलशिबाई की मौत तब हो गई जब वह बाढ़ के तेज बहाव में बह गई. वहीं, एक अन्य 65 साल की महिला मनभरबाई की मौत खेत में बने टिन शेड की दीवार गिरने से हो गई. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया.

बूंदी में दो महिलाओं की मौत

बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सेना और NDRF को राहत कार्यों में लगाया गया है. बूंदी जिले के नैणवा और केशवरायपाटन क्षेत्रों में करीब 500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. वहीं, SDRF और सिविल डिफेंस टीमों ने टोंक के निवाई क्षेत्र के बनस्थली गांव से 100 से अधिक लोगों को बचाया.

कोटा-बूंदी सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की. राज्य सरकार के मंत्री किरोड़ी मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने भी हवाई सर्वे कर प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए.

सेना-NDRF की रेस्क्यू मुहिम

बारिश से रेल और सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बूंदी के लाबन में दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक के नीचे मिट्टी बह जाने से कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई. जयपुर-कोटा हाईवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी यातायात बाधित हुआ है.

सड़क-रेल यातायात बाधित

धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है. वहीं, चूरू के सुजानगढ़ में दुकानों में पानी घुस गया. अधिकारियों ने बिसलपुर डैम के छह गेट और कोटा बैराज के दो गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा है.

मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश जारी रहेगी, जबकि सोमवार और मंगलवार को दक्षिण-पश्चिमी जिलों में भी बारिश का दौर बना रहेगा.

 

