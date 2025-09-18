दो बेटों की हादसे में गई जान, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम... घर से तीन अर्थियां उठीं तो रो पड़ा पूरा गांव

राजस्थान के जयपुर में बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां बुधवार की दोपहर सड़क हादसे में दो बेटों की मौत की खबर सुनते ही उनके पिता ने भी दम तोड़ दिया. इस घटना से गांव में एक ही परिवार की तीन अर्थियों के साथ उठने का दृश्य हर किसी को झकझोर गया.

यह घटना जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र के हस्तेड़ा गांव की है. बुधवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे 40 वर्षीय लालचंद कुमावत अपने बड़े भाई रामेश्वरलाल कुमावत के साथ बाइक पर अपने गांव से चौमूं की तरफ जा रहे थे. तभी कालाडेरा थाना क्षेत्र में चौमूं-रेनवाल रोड पर दूध डेयरी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई.

घर पर यह हादसे की खबर जैसे ही पहुंची, उनके पिता दुर्गालाल कुमावत गहरे सदमे में चले गए. बेटे खोने का गम वे बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ ही समय बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया.

इसके बाद दो बेटों और पिता का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. पिता और दोनों बेटों की अर्थियां एक साथ उठीं तो पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया. ग्रामीणों के मुताबिक यह परिवार मिलनसार और सरल स्वभाव वाला था. एक ही दिन में हुई घटना ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया.

हस्तेड़ा गांव की गलियां इस हादसे के बाद सन्नाटे में डूब गईं. कोई भी व्यक्ति अपने आंसू नहीं रोक पाया. ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए भारी दुख का कारण है. इस दर्दनाक घटना ने जयपुर के चौमूं क्षेत्र के हस्तेड़ा गांव को झकझोर कर रख दिया है.

