scorecardresearch
 

Feedback

अलवर: AI से पकड़े गए डमी कैंडिडेट्स, अब पकड़ी गई पिंकी गुर्जर खोलेगी बड़े राज?

राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में एआई तकनीक से 13 डमी कैंडिडेट पकड़े गए. अलवर में पिंकी गुर्जर नाम की महिला अभ्यर्थी का फर्जीवाड़ा सामने आया. वह पहले भी दो परीक्षाएं डमी बनकर दे चुकी है. पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है और जांच में बड़े गैंग के पर्दाफाश की संभावना है.

Advertisement
X
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 13 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए (Photo: AI-generated)
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 13 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए (Photo: AI-generated)

राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट्स का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. एआई तकनीक की मदद से प्रदेश के कई शहरों में गड़बड़ी करने वाले 13 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया. अलवर में पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिली. यहां पिंकी गुर्जर नाम की महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई, जो पहले भी डमी कैंडिडेट बनकर दो परीक्षाएं दे चुकी है.

अलवर एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कांबले ने बताया कि 14 सितंबर को आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एनईबी थाना अधिकारी टीम के साथ परीक्षा केन्द्र पहुंचे. वहां पता चला कि पिंकी का बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट मैच नहीं हो रहा है. पूछताछ में पिंकी ने कबूला कि वह मई-जून 2025 में अपनी दोस्त आयुषी की जगह प्री बीएसटीसी/डी.एल.एड परीक्षा दे चुकी है. इस बार उसने खुद कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरी पारी दी, लेकिन एआई तकनीक से पुराना रिकॉर्ड सामने आ गया और उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया.

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान 13 डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए

सम्बंधित ख़बरें

Dummy Candidates Arrested
बंगाल पुलिस भर्ती परीक्षा में धरे गए बिहार के डमी कैंडिडेट्स 
डमी कैंडिडेट्स को लेकर याचिका पर SC ने क्या कहा? 
पत्नी ने पति को छोड़ा
15 लाख और डमी कैंडिडेट बैठाकर दिलवाई पत्नी को सरकारी नौकरी, जॉब मिलते ही पति को छोड़ा 
जॉर्ज कुरियन को बधाई देते CM मोहन यादव और BJP प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा.
BJP के डमी कैंडिडेट की नामवापसी... और राज्यसभा के लिए चुने गए कुरियन 
डमी कैंडिडेट्स को लेकर याचिका पर SC ने क्या कहा? 

पुलिस ने पिंकी और उसके भाई ऋषिकेश को थाने लाकर पूछताछ की. कई अहम खुलासे हुए. पुलिस यह जांच कर रही है कि पिंकी किसी बड़े गैंग से जुड़ी है या नहीं, कितनी बार डमी बनकर परीक्षाएं दीं और कितने पैसे लेती थी. फिलहाल केस धौलपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है.

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में एंट्री के समय फिंगरप्रिंट और आई स्कैन लिया जाता है. एआई तकनीक से इन्हें पुराने रिकॉर्ड से मिलाया जाता है. इस बार एआई तकनीक की वजह से तुरंत फर्जीवाड़े की जानकारी मिली और कार्रवाई संभव हो सकी.

एआई तकनीक से पकड़े गए डमी कैंडिडेट्स

प्रदेशभर में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर से 2-2 अभ्यर्थी, जबकि भीलवाड़ा, कोटा, बारां, दोसा और अलवर से 1-1 डमी कैंडिडेट पकड़ा गया. पुलिस का मानना है कि पूछताछ में और बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement