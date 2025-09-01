वैष्णो देवी लैंडस्लाइड: धौलपुर के दो युवकों का अबतक नहीं चल पाया पता

राजस्थान के धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के पांच युवक 23 अगस्त को वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे. यात्रा के दौरान जम्मू के पास किशनपुर डोमेल रोड, गरनई लोटा स्थान पर लैंडस्लाइड हो गया. तेज बहाव में पांचों युवक बह गए.

आदित्य और दीपक ने पानी में तैरकर और एक पेड़ को पकड़कर अपनी जान बचाई. लेकिन बाकी तीन युवक यश गर्ग, प्रांशु मित्तल और शिव बंसल पानी की तेज रफ्तार में बह गए थे. शिव बंसल की लाश मिल गई है, लेकिन प्रांशु और यश का अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

दो युवकों ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई

यात्रा के दौरान ट्रेन में देरी होने के कारण युवक जम्मू से कटरा वाले रास्ते से लौट रहे थे. इसी दौरान पहाड़ से गिरते भारी पत्थर और मलवे से बचने के लिए उन्होंने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार पानी ने उन्हें बहा दिया.

एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने घटना के दो घंटे बाद मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. दोनों सुरक्षित युवकों से जानकारी लेकर दो लापता युवकों की तलाश जारी है.

दो युवकों का अबतक कोई सुराग नहीं मिल पाया

परिजन मंगलवार को गाड़ी से जम्मू के लिए रवाना हुए और बुधवार को वहां पहुंचे. परिजन की चिंता चरम पर है, क्योंकि दोनों लापता युवक आपस में रिश्तेदार हैं. घटना ने पूरे सैंपऊ क्षेत्र में शोक और तनाव पैदा कर दिया है.

