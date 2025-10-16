धौलपुर: घर पर सो रहे भाई- बहन को सांप ने काटा, सूना हुआ घर का आंगन, परिवार में पसरा मातम

राजस्थान के धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसेना का पुरा गांव में बुधवार रात एक दर्दनाक हादसे में भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों को सोते समय सांप ने काट लिया.

जानकारी के अनुसार, दस वर्षीय मनु और पांच वर्षीय अभिनंदन अपने माता-पिता के साथ खेत में बाजरे की कुटाई कर घर लौटे थे. परिवार ने खाना खाने के बाद सोने की तैयारी की. मनु चारपाई पर सो रही थी, जबकि अभिनंदन अपनी मां के साथ बेड पर सोया था. रात में दोनों को सांप ने डस लिया.

सो रहे भाई बहन को सांप ने काटा

सांप के काटने की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया. दोनों बच्चों की हालत बिगड़ने लगी तो परिवार उन्हें लेकर ग्वालियर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

दोनों बच्चों के शव गांव लाए गए तो पूरे इलाके में मातम छा गया. ग्रामीणों ने शुरुआत में देसी नीम और हकीमों के जरिए इलाज की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया.

गांव और परिवार में पसरा मातम

मृतक बच्चों के पिता चंद्रभान लोधा के परिवार में अब कोई संतान नहीं बची. मनु पांचवीं कक्षा और अभिनंदन पहली कक्षा में पढ़ता था. दोनों की मौत के बाद परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं.

