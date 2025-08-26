दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, खलासी की मौत, चालक की हालत गंभीर

अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. रसगन गांव के पास तेज रफ्तार में जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार कर दूसरे हिस्से में जाकर टकरा गया. हादसे में गाड़ी के खलासी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना गुरुवार देर रात करीब 12 बजे हुई. हादसे की सूचना मिलते ही बड़ौदामेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने गंभीर घायल को बड़ौदामेव सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने खलासी को मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा

मृतक की पहचान मुस्तकीन के रूप में हुई है, जो नौगांवा थाना क्षेत्र के अलावड़ा गांव का रहने वाला था. उसके पिता अयूब खान ने बताया कि उनका बेटा ट्रेलर में खलासी का काम करता था और दिल्ली से जयपुर की तरफ माल लेकर जा रहा था. रास्ते में ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया और मुस्तकीन नेबचने के लिए गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की लेकिन बाहर गिरते ही डिवाइडर से टकराकर उसकी मौत हो गई.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया है. नौगांवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के लिए एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है.

---- समाप्त ----