दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, हादसों में घायल होंगे एयरलिफ्ट, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को अब हेलीकॉप्टर की आधुनिक सुविधा मिलने लगी है. अलवर जिले के पिनान रेस्ट एरिया के 125 किमी हिस्से में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है. इस सेवा का संचालन बुक योर हेलीकॉप्टर कंपनी द्वारा किया जा रहा है. यह सेवा दुर्घटनाओं के समय घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगी.

कंपनी के प्रवक्ता मनीष कुमार सुनारी ने बताया कि इस सेवा का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के भीतर इलाज दिलाना है. एक्सप्रेसवे पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं और दुर्घटनाओं की स्थिति में एम्बुलेंस को पहुंचने में समय लग जाता है. ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा तेज और सुरक्षित विकल्प बन सकती है और कई लोगों की जान बचा सकती है.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा

कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस सेवा का दूसरा चरण भी शुरू किया जाएगा. इसे राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा. इस चरण में सरिस्का, अरावली पर्वतमाला, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए जॉय राइड और एरियल टूर शुरू किए जाएंगे. इससे राजस्थान में हेलीकॉप्टर पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार हेलीपैड तैयार

पिनान रेस्ट एरिया में बने हेलीपैड को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है. यहां एक साथ 8 हेलीकॉप्टर पार्क किए जा सकते हैं. रात में उड़ान संचालन के लिए हाई इंटेंसिटी लाइटें और पायलटों के लिए नेविगेशन सुविधा भी उपलब्ध है. यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज और आपात स्थिति के लिए कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अभी आठ जगहों पर हेलीपैड बनाए गए हैं, लेकिन पहली बार सेवा अलवर जिले में शुरू की गई है. आने वाले समय में अन्य रेस्ट एरिया पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी.

