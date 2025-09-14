scorecardresearch
 

दौसा: सरकारी स्कूल के मिड डे मील में खाने से 90 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती

दौसा के एक सरकारी स्कूल के मीड डे मील में खाने से कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका डॉक्टरों की विशेष टीम इलाज कर रही है.

अस्पताल में भर्ती स्कूल का खाना खाने से बीमार हुए बच्चे. (Photo: Screengrab)
राजस्थान में दौसा जिले के एक सरकारी स्कूल में मीड डे मील में खाने से 90 से ज्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो गई. अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगा. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच बिठा दी है.

घटिया क्वालिटी का था खाना

ज़िला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि चूड़ियावास के एक स्कूल के लगभग 90 से ज़्यादा छात्र पेट दर्द और सिरदर्द की शिकायत के साथ नांगल सीएचसी आए. शुरुआती वजह यह है कि उन्हें जो खाना दिया गया था, वह शायद घटिया क्वालिटी का था. 

यह भी पढ़ें: शामली: स्कूल में छात्र के कपड़े उतरवाए, मिड डे मील के दूध में मिलाया 10 लीटर पानी, 18 छात्राओं की लगाई फर्जी अटेंडेंस, तीन वीडियो वायरल

हालांकि बच्चों की हालत अब स्थिर है. हमने ज़िला स्तर पर जांच के लिए दो टीमें भेजी हैं. एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाने की जांच करेगा और एक शिक्षा विभाग की टीम यह पता लगाएगी कि पोषण में क्या कमी थी. हम खाने की गुणवत्ता की जांच करेंगे और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

जानिए पूरे मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा?

आर के मीणा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में शनिवार सुबह 156 बच्चों ने पोषाहार के रूप में चपाती और सब्जी खाई थी. लेकिन पोषाहार के खाने के बाद कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी और पेट दर्द भी होने लगा.

जैसे ही चिकित्सा विभाग को इस बारे में जानकारी लगी तो तत्काल स्कूल में ही एक टीम पहुंची. इसके बाद बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल राजवतान में भर्ती कराया गया. कुछ ही देर में स्कूल में पढ़ने वाले 92 बच्चों को नांगल अस्पताल में लाया गया.

वहीं कुछ बच्चों को परिजन हायर सेंटर में इलाज करने के उद्देश्य से दौसा जिला अस्पताल ले गए. दौसा जिला अस्पताल में कुल 49 बच्चों को एडमिट कराया गया है. फिलहाल सभी बच्चों का डॉक्टरों की एक विशेष टीम द्वारा इलाज कराया जा रहा है. 

