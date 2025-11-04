राजस्थान: चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या, कोच अटेंडेंट ने चाकू से गोदा

राजस्थान में रविवार की देर रात बीकानेर पहुंची जम्मूतवी-एक्सप्रेस (साबरमती एक्सप्रेस) के स्लीपर कोच में सेना के जवान की हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि जवान का कोच अटेंडेंटों से विवाद हुआ था. जिसके बाद कोच अटेंडेंटों ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे जवान बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार गुजरात का रहने वाला जवान जिगर कुमार फिरोजाबाद से जम्मूतवी में सवार होकर बीकानेर आ रहा था. इस दौरान कोच विवाद के दौरान कोच अटेंडेंटों ने सैन्य जवान पर चाकू से वार कर दिया. चलती ट्रेन में लूणकरणसर से बीकानेर के बीच हुई इस वारदात में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल सैन्य जवान को पीबीएम ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया. जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

जीआरपी ने क्या कहा?

जीआरपी सीआई आनंद गिला ने बताया कि घटना दो तारीख की है. फिरोजपुर से साबरमती गुजरात जा रही ट्रेन में रात्रि करीब ग्यारह बजे लोनकण रेलवे स्टेशन निकलने के बाद का ये घटनाक्रम है. जवान जिगर कुमार गुजरात के रहने वाले थे. उनका ट्रेन में झगड़ा हो गया. जिसके बाद अटेंडेंट ने चाकू से हमला कर दिया और जवान की मौत हो गई. चाकूबाजी में अटेंडेंट को डिटेन किया हुआ है. मामले में आगे की जांच की जा रही है.

ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि जवान का अटेंडेंटों से विवाद हुआ था. जिसके बाद जवान पर चाकू से हमला कर दिया गया और चाकूबाजी की घटना में बुरी तरह घायल जवान की मौत हो गई.

