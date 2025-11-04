scorecardresearch
 

Feedback

राजस्थान: चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या, कोच अटेंडेंट ने चाकू से गोदा

बीकानेर में चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या कर दी गई. जवान की ट्रेन में मौजूद कोच अटेंडेंटों से विवाद हुआ था. जिसके बाद एक अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे जवान की मौत हो गई.

Advertisement
X
चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या. (Photo: Representational )
चलती ट्रेन में सेना के जवान की हत्या. (Photo: Representational )

राजस्थान में रविवार की देर रात बीकानेर पहुंची जम्मूतवी-एक्सप्रेस (साबरमती एक्सप्रेस) के स्लीपर कोच में सेना के जवान की हत्या कर दी गई. बताया जाता है कि जवान का कोच अटेंडेंटों से विवाद हुआ था. जिसके बाद कोच अटेंडेंटों ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया. जिससे जवान बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार गुजरात का रहने वाला जवान जिगर कुमार फिरोजाबाद से जम्मूतवी में सवार होकर बीकानेर आ रहा था. इस दौरान कोच विवाद के दौरान कोच अटेंडेंटों ने सैन्य जवान पर चाकू से वार कर दिया. चलती ट्रेन में लूणकरणसर से बीकानेर के बीच हुई इस वारदात में चाकू लगने के कारण गंभीर रूप से घायल सैन्य जवान को पीबीएम ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया. जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम
 
जीआरपी ने क्या कहा?

सम्बंधित ख़बरें

Navsari Double Murder Case
2 कत्ल, 1 कातिल और खौफनाक कुबूलनामा... डबल मर्डर की हैरान करने वाली कहानी 
जेल में अनंत, मौके पर FSL और जांच में CID... दुलारचंद यादव मर्डर केस में अब तक क्या हुआ? 
Rajasthan CM Bhajanlal Sharma
चेक होंगी ड्राइवरों की आंखें, नियम तोड़ने पर..., सड़क हादसों पर भजनलाल सरकार सख्त 
Dumper after the accident
पहले कार वाले से झगड़ा, फिर स्कूटी सवार को मारी टक्कर... डंपर चालक पर नए खुलासे 
assenger bus after a truck loaded with concrete stone chips rammed into it at Chevella in elangana
सड़क पर रफ्तार का तांडव, 24 घंटे के भीतर पांच हादसों में 60 लोगों ने गंवाई जान 

जीआरपी सीआई आनंद गिला ने बताया कि घटना दो तारीख की है. फिरोजपुर से साबरमती गुजरात जा रही ट्रेन में रात्रि करीब ग्यारह बजे लोनकण रेलवे स्टेशन निकलने के बाद का ये घटनाक्रम है. जवान जिगर कुमार गुजरात के रहने वाले थे. उनका ट्रेन में झगड़ा हो गया. जिसके बाद अटेंडेंट ने चाकू से हमला कर दिया और जवान की मौत हो गई. चाकूबाजी में अटेंडेंट को डिटेन किया हुआ है. मामले में आगे की जांच की जा रही है. 

Advertisement

ट्रेन में मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि जवान का अटेंडेंटों से विवाद हुआ था. जिसके बाद जवान पर चाकू से हमला कर दिया गया और चाकूबाजी की घटना में बुरी तरह घायल जवान की मौत हो गई. 

(इनपुट- कुलदीप चारण)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement