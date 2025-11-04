सोनीपत में क्रिकेट कोच की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में हमलावरों ने दिया वारदात को अंजाम

हरियाणा के सोनीपत जिले का गन्नौर इलाका गोलियों की गूंज से दहल उठा. नगर पालिका चुनाव की पुरानी रंजिश में एक शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. मृतक का नाम रामकरण है, जो एक क्रिकेटर कोच भी थे. वारदात गन्नौर के एस.डी.एच. सरकारी हॉस्पिटल के पास हुई. इस हत्या ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है.

सुरक्षा और न्याय से जुड़े लोग (सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी) और रामकरण के परिजन इस मामले से जुड़े हैं. क्रिकेटर कोच रामकरण नाम के शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या की गई. यह घटना गन्नौर एस.डी.एच. सरकारी हॉस्पिटल के पास हुई.

हत्या के पीछे नगर पालिका चुनाव की पुरानी रंजिश कारण है. मृतक की पुत्रवधु वार्ड 12 से नगर पालिका पार्षद हैं. आरोपी सुनील लंबू नगर पालिका का पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुका है. रामकरण ने इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में दम तोड़ा.

चुनावी रंजिश में वारदात

यह पूरी वारदात गन्नौर एस.डी.एच. सरकारी हॉस्पिटल के ठीक पास अंजाम दी गई. मृतक रामकरण की पुत्रवधु नगर पालिका में वार्ड 12 से पार्षद हैं. इस हत्या का मुख्य कारण नगर पालिका चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश को माना जा रहा है. आरोपी सुनील लंबू भी पूर्व में नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुका है. आपसी रंजिश में रामकरण को गोलियों से भून दिया गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

वारदात की सूचना मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जानकारी ली. रामकरण ने बाद में एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सोनीपत गन्नौर थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

