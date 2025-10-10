scorecardresearch
 

आगरा से रणथंभौर जा रही थी USA की महिला... ट्रेन में अचानक बिगड़ी तबीयत और हो गई मौत

भारत घूमने आई अमेरिका की 85 वर्षीय महिला की ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. भरतपुर रेलवे स्टेशन पर महिला की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत जिला आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्राथमिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है.

भरतपुर में ट्रेन में विदेशी महिला की मौत. (File Photo: ITG)
राजस्थान के भरतपुर में अमेरिका से आई 85 वर्षीय महिला पर्यटक की ट्रेन में तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद आनन-फानन में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. मृतका नोएल करीब 25 पर्यटकों के ग्रुप के साथ भारत घूमने आई थी. शुक्रवार सुबह आगरा से रणथंभौर के लिए रवाना हुई थीं.

पर्यटकों का ग्रुप आगरा से बस से फतेहपुर सीकरी घूमते हुए भरतपुर पहुंचा. यहां से सभी पर्यटक ट्रेन से रणथंभौर की यात्रा पर थे. भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई. उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. आनन-फानन में स्थानीय गाइड और साथियों ने आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया.

जिला आरबीएम अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि आरबीएम अस्पताल से सूचना आई थी कि एक विदेशी महिला की मौत हो गई है. पूछताछ में पता चला कि भरतपुर रेलवे स्टेशन पर उनकी तबीयत खराब हुई थी. इसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. शव को मॉर्च्युरी में रखवा दिया गया है और रेलवे पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है.

यह भी पढ़ें: नैनीताल में केबल कार बीच रास्ते में अटक गई, 150 फीट की ऊंचाई पर 1 घंटे तक अटके रहे 6 विदेशी टूरिस्ट और 5 बच्चे

प्राथमिक जांच में महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है. फिलहाल शव को मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा गया है और शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह की पुष्टि हो सकेगी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. महिला पर्यटक के साथ आए ग्रुप के अन्य सदस्य भी सदमे में हैं. उनका कहना है कि सुबह तक नोएल बिल्कुल सामान्य थीं. लेकिन भरतपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से सभी घबरा गए. स्थानीय प्रशासन और रेलवे पुलिस जांच में जुटी है.

