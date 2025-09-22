प्रेमी की लाश से लिपटी रोती रही... रसोई में खाना बना रही थी लड़की, इधर लिव-इन पार्टनर ने दे दी जान

राजस्थान के बाड़मेर में एक युवक ने फंदे पर लटककर सुसाइड कर दिया.युवक झारखंड की युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था. प्रेमिका रसोई में खाना बना रही थी. उसी दौरान उसने खिड़की में झांक कर देखा तो प्रेमी फंदे से लटका हुआ था. पूरा घटनाक्रम बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के उण्डू गांव का है.

प्रेमी को फंदे पर लटका देख प्रेमिका चिल्लाने लगी. युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और युवक को फंदे से नीचे उतारकर फर्श पर लेटाया तो प्रेमिका मृत प्रेमी से लिपटकर फुट - फुटकर रोने लगी. प्रेमिका ने मृतक के बड़े भाई को कॉल कर पूरे घटनाक्रम की सूचना दी. आसपास के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. जहां पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया.

2 महीने पहले प्रेमिका को लाया था साथ

शिव थाना एसआई जालाराम के मुताबिक जैसलमेर जिले के सांगड थाना क्षेत्र के ओला गांव का निवासी शौकत खान झारखंड निवासी 19 वर्षीय प्रेमिका और बड़े भाई जुम्मा खान के साथ उण्डू गांव में किराए के मकान में रहता था. करीब 2 महीने पहले शौकत प्रेमिका को लेकर यहां आकर बड़े भाई के साथ रहने लगा. दोनों भाई फर्नीचर का काम करते थे.

रसोई में खाना बना रही थी लड़की

पुलिस का कहना है कि प्रेमिका रसोई में खाना बना रही थी. जब शौकत को बुलाने गई तो कमरे का गेट बंद था और कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे से लटका हुआ था.

फंदे से उतारा तब तक हो चुकी थी मौत

प्रेमिका ने शौकत के बड़े भाई को फोन कर बुलाया. आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर युवक को फंदे से नीचे उतारा. लेकिन, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. वहीं उनकी रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

10 दिन पहले युवती को लेने आए थे परिजन

आसपास के लोगों का कहना है कि करीब 10 दिन पहले युवती (प्रेमिका) के परिजन उसे लेने आए थे. लेकिन, उसने शौकत के साथ ही रहने की बात कही और उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद युवती के परिजन वापस लौट गए थे.



