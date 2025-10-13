scorecardresearch
 

अलवर: पीट-पीटकर युवक की हत्या के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस और कराई मौका तस्दीक

आरोपियों का जुलूस निकालकर वारदात स्थल पर मौका तस्दीक कराई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस के अनुसार, यह झगड़ा पैसों के लेनदेन और पुरानी रंजिश के कारण हुआ था.

हत्या के चार आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र में युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों का जुलूस निकाला और वारदात स्थल पर मौका तस्दीक कराई. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे जिन्होंने आरोपियों के वीडियो और फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

घटना बख्तल की चौकी इलाके की है, जहां देसूला निवासी चिन्टू मल्होत्रा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे. रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और लाठी, फरसी, लोहे की रॉड और देसी कट्टे से हमला कर दिया. हमले में करण नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

हत्या के आरोपियों की पुलिस ने कराई परेड

हत्या के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने जिला अस्पताल में धरना दिया और पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपी मुनफेद, फजरू, साहिद उर्फ सांडा और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया.

पीट-पीटकर युवक को उतारा था मौत के घाट

एमआईए थानाधिकारी मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि हत्या का कारण पैसों का लेनदेन और पुरानी रंजिश थी. पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपियों को पकड़ा. बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

    Advertisement