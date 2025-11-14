scorecardresearch
 

क्रेन से करते थे कार चोरी, CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए दो शातिर चोर

अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने दो ऐसे अनोखे चोरों को गिरफ्तार किया है जो क्रेन बुलाकर कार चोरी करते थे. चोरों ने पेशेवर तरीके से क्रेन से कार उठाई ताकि किसी को शक न हो. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान कर पकड़ा. मामले की जांच जारी है और अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
राजस्थान के अलवर जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार चोरी का बेहद अनोखा तरीका अपनाने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी क्रेन बुलाकर कार को उठाते थे, जिससे किसी को भी चोरी का शक नहीं होता था. राहगीरों को यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैध लगती थी और चोर आराम से वाहन चोरी कर ले जाते थे.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में ईशान सैन और गौरव शर्मा शामिल हैं. इनमें से एक आरोपी दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का रहने वाला है जबकि दूसरा पहाड़गंज का निवासी है. दोनों ने योजना बनाकर क्रेन मंगाई और पूरी तैयारी के साथ कार को उठाकर ले गए. उनकी यह चालाकी इतनी पेशेवर थी कि आसपास मौजूद लोगों को भी किसी तरह की गड़बड़ी महसूस नहीं हुई.

क्रेन मंगाकर करते थे चोरी

घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. साथ ही मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किया गया. पुलिस ने इन सुरागों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

अधिकारी बताते हैं कि यह दोनों आरोपी पहले भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या इस गिरोह में और लोग शामिल हैं. पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार

पुलिस की इस कार्रवाई को शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की बड़ी सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे गिरोह को पकड़ लिया जाएगा.

