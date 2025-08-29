scorecardresearch
 

अलवर में साधु पर किशोर से कुकर्म का आरोप, भीड़ ने बेल्टों से पीटा, वीडियो वायरल

अलवर में एक साधु पर कुकर्म के आरोप लगे हैं. आरोप के बाद लोगों ने साधु को बेल्टों से पीटा और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच डिप्टी एसपी राजगढ़ को सौंपी है.

साधु को बेल्टों से पीटा (Photo: Screengrab)
राजस्थान के अलवर जिले में एक साधु पर कुकर्म के आरोप लगने के बाद लोगों ने उसे बेल्टों से पीट दिया. यह घटना टहला थाना क्षेत्र के बलदेवगढ़ आश्रम और पांडूपोल मेले से जुड़ी बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, बलदेवगढ़ आश्रम में रहने वाला साधु भंवरानंद पांडूपोल मेले में आया हुआ था. गुरुवार दोपहर एक 17 वर्षीय किशोर और एक 22 वर्षीय युवक उससे मिलने पहुंचे. दोनों का आरोप है कि साधु उन्हें बहला-फुसलाकर पास के जंगल में ले गया. वहां उसने गलत हरकत की और कुकर्म करने की कोशिश की. विरोध करने पर साधु कुटिया में चला गया.

17 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म

पीड़ितों में से किशोर ने अकबरपुर थाना पुलिस को शिकायत दी. शिकायत के बाद लोगों को घटना की जानकारी हुई और उन्होंने साधु को पकड़ लिया. भीड़ साधु को मालाखेड़ा ले गई और वहां बेल्टों से जमकर पिटाई की.

भीड़ ने साधु के बाल पकड़कर खींचा और गाली-गलौज की. करीब 10 मिनट तक साधु को घेरकर रखा गया और कुछ युवक लगातार उसकी पिटाई करते रहे. पुलिस ने बताया कि घटना टहला थाना क्षेत्र में हुई.

आरोपी साधु को लोगों ने जमकर पीटा

इस घटना पर एसपी के निर्देश पर देर रात टहला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई. मामले की जांच डिप्टी एसपी राजगढ़ को सौंपी गई है. पीड़ितों के मेडिकल परीक्षण कराए गए हैं और बयान दर्ज किए गए हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और मामले की जांच जारी है.

TOPICS:

